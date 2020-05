Sam Larsson meldt zich bij oude liefde na ‘wrede’ periode in Hong Kong

Sam Larsson verliet Feyenoord eind februari voor het Chinese Dalian Professional, maar de Zweedse aanvaller beleeft vooralsnog maar weinig plezier aan zijn nieuwe avontuur. Vanwege de coronacrisis ligt het voetbal in het Verre Oosten al geruime tijd stil en Larsson is inmiddels teruggekeerd naar Zweden, waar hij meetraint met zijn oude werkgever IFK Göteborg.

Voordat deze terugkeer naar zijn geboorteland tot stand kwam, maakte Larsson een moeizame periode door. De Zweed moest, samen met landgenoot Marcus Danielsson en zijn nieuwe trainer Rafael Benítez, namelijk wekenlang in quarantaine in Hong Kong nadat Dalian terug was gekomen van een trainingskamp in Spanje. Nadat China op 28 maart zijn grenzen sloot voor buitenlanders bleek het onmogelijk voor het drietal om het land binnen te komen en volgde een periode van zeven weken waarin zij ‘opgesloten’ zaten in Hong Kong.

“Zijn situatie was wreed, hij zat daar maar wekenlang te wachten in Hong Kong”, vertelt technisch directeur van Göteborg Kennet Andersson aan de Zweedse pers over Larssons situatie. De aanvaller is er nu echter in geslaagd om naar het Scandinavische land te reizen en heeft inmiddels ook toestemming gekregen van Dalian om de training te hervatting. Groepstrainingen en persmomenten zitten er echter nog niet in voor de linksbuiten, die in Nederland ook voor sc Heerenveen speelde.

In China mikt men inmiddels op een herstart van de Super League en de voetbalbond van het Aziatische land hoopt dat het voetbal eind juni, begin juli weer kan worden hervat. Larsson zal dan normaal gesproken van de partij zijn, aangezien Andersson zich haast te benadrukken dat zijn tijdelijke terugkeer niets meer omvat dan het meetrainen met zijn oude club. Larsson verbond zich een paar maanden geleden tot eind 2022 aan Dalian.