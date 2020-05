Vitesse aast op stille kracht achter Youth League-succes van Red Bull Salzburg

Vitesse verandert van koers en stelde onlangs al Johannes Spors aan als technisch directeur. Hij besloot niet verder te gaan met Edward Sturing als hoofdtrainer en niet lang nadat dat bericht naar buiten kwam, wisten diverse media te melden dat Thomas Letsch topkandidaat is in Arnhem. De 51-jarige Duitse trainer is een onbekende naam in Nederland, maar in Oostenrijk heeft hij zijn sporen verdiend. Zo speelde Letsch onder meer een belangrijke rol bij het winnen van de Youth League met Red Bull Salzburg in het seizoen 2016/17, zonder dat hij trainer was van dat team.

Yanick Vos

Spors (37) tekende onlangs een driejarig contract bij Vitesse. Hij werkte als scout en video-analist bij TSG Hoffenheim, hoofd scouting bij RB Leipzig en als samensteller van de selectie bij Hamburger SV. In Arnhem neemt hij voor het eerst in zijn loopbaan de rol van technisch directeur op zich. Bij HSV legde hij naar eigen zeggen een fundament voor zijn toekomst als ‘td’. Vitesse ziet in hem een ‘gedreven en moderne professional’, zo zei algemeen directeur Pascal van Wijk bij de aanstelling van Spors. “Bij Vitesse durven we vernieuwend en vooruitstrevend te zijn. We willen stappen vooruit maken en daarvoor is durf nodig”, aldus de directeur op de clubwebsite. “Ook neemt hij een vernieuwend netwerk, manier van werken en internationale ervaring met zich mee.” Door het netwerk van Spors is de Eredivisie-club uitgekomen bij een nieuwe trainer. Sturing is opzij geschoven en hij moet naar alle waarschijnlijkheid plaatsmaken voor Letsch.

In tegenstelling tot veel succesvolle trainers is Letsch zelf nooit profvoetballer geweest. Dat hoeft voor een trainersloopbaan geen probleem te zijn, zo heeft José Mourinho bewezen. Zijn eerste stappen in de professionele voetbalwereld zette hij bij Stuttgarter Kickers, waar hij in 2001 trainer werd van het tweede elftal en assistent was bij de hoofdmacht. De club, waar Erwin van de Looi een halfjaar speelde, was destijds net afgedaald naar het derde niveau van Duitsland. Nadat hij een aantal jaar in Portugal woonde en werkte als leraar, kwam hij bij FC Union Heilbronn voor het eerst op eigen benen te staan als hoofdtrainer. Daarna volgden periodes bij SSV Ulm 1846 en SG Sonnenhof Grossaspach, waarna hij terechtkwam bij Red Bull Salzburg. Bij de Oostenrijkse topclub werd hij aangesteld als technisch jeugdcoördinator en trainer van Onder-16. “Hij gaat een cruciale positie bekleden zodat we onze filosofie in alle jeugdteams kunnen doorvoeren”, zei toenmalig technisch directeur Ralf Rangnick over het aantrekken van Letsch, die Alexander Zickler, momenteel assistent-trainer bij Borussia Mönchengladbach, kreeg toegewezen als zijn assistent.

Letsch maakte een goede indruk en kreeg in het seizoen 2013/14 Red Bull Salzburg Onder-18 onder zijn hoede, terwijl hij ook een rol kreeg bij het eerste elftal. Roger Schmidt haalde hem bij de technische staf van de hoofdmacht. Aan de zijde van de nieuwe PSV-trainer maakte Letsch van dichtbij mee hoe Salzburg grote indruk maakte in Europa tegen Ajax. In de knock-outfase van de Europa League werd het team van trainer Frank de Boer het voetballen onmogelijk gemaakt met spelers als Martin Hinteregger, Kevin Kampl, Sadio Mané en Jonathan Soriano. In Amsterdam won Salzburg met 0-3, om het karwei een week later af te maken in eigen huis: 3-1. Letsch mocht het in 2015 weer proberen als hoofdtrainer. Hij kreeg FC Liefering onder zijn hoede, de opleidingsclub van Red Bull. Letsch kreeg bij Liefering in de Erste Liga de beschikking over reserves en jeugdspelers van Salzburg. Liefering is het beloftenteam van Salzburg, maar wel met een eigen identiteit. De grootste talenten worden hier gestald en wanneer zij rijp worden geacht voor het grote werk, mogen ze aansluiten bij het eerste elftal.

Als trainer van FC Liefering had Letsch een belangrijk aandeel in het succes van Red Bull Salzburg in de UEFA Youth League in het seizoen 2016/17. De trainer kreeg wekelijks te maken met de talenten van Salzburg, die hij ervaring liet opdoen op het tweede niveau van Oostenrijk. In de Youth League rekenden de talenten van Salzburg onderweg naar de finale af met clubs als Manchester City, Paris Saint-Germain, Atlético Madrid en Barcelona. De spelers die aan de aftrap van de finale tegen Benfica verschenen, hadden in totaal 162 wedstrijden in de Oostenrijkse tweede divisie in de benen. De talenten uit Portugal werden met 2-1 verslagen en Red Bull Salzburg won voor het eerst in de clubgeschiedenis de Youth League, mede dankzij Letsch. De coach kwam bekend te staan als iemand onder wie talenten zich sterk ontwikkelden. Zo was hij trainer van onder anderen Amadou Haidara (RB Leipzig), Dayot Upamecano (RB Leipzig), Diade Samassekou (TSG Hoffenheim), Xaver Schlager (VfL Wolfsburg), Hannes Wolf (RB Leipzig). “Het werk bij Liefering was leuk, omdat je werkte met de grootste talenten ter wereld. Maar de echte spanning ontbrak. Zolang we spelers bleven ontwikkelen, was het een goed seizoen”, zei hij in 2018 in de Duitse media.

Letsch werkte in zijn jaren bij Red Bull Salzburg, waar hij eind 2015 korte tijd interim-trainer was na het ontslag van Peter Zeidler, voornamelijk met talenten. Ervaring met oudere spelers heeft hij weinig. Na zijn tijd bij Liefering begon hij in 2017 als hoofdtrainer van Erzgebirge Aue, waar hij de opvolger werd van Spartak Moskou-trainer Domenico Tedesco, die toentertijd naar Schalke 04 ging. Echter, na drie wedstrijden werd hij ontslagen vanwege tegenvallende resultaten. Ook bij zijn laatste werkgever Austria Wien werd Letsch de laan uitgestuurd. In maart 2019 kwam de clubleiding tot het besluit dat een nieuwe trainer nodig was om de gestelde doelstellingen te behalen. Letsch zit sindsdien zonder club en vertelde in een interview met Transfermarkt dat hij graag weer aan de slag gaat. Toch gaat hij niet zomaar met iedere club in zee, zo liet hij in de zomer van vorig jaar weten: “Je komt een keer op een punt dat je weer op het veld wil staan. Maar je moet je nooit laten leiden door de drang om weer aan de slag te willen gaan. Je moet niet een baan oppakken omdat je bang bent dat je naam anders niet meer rondgaat.”

Letsch is kieskeurig

“Ik ga alleen akkoord met een baan waar ik van overtuigd ben”, aldus Letsch, die in zijn loopbaan als trainer al meerdere keren is ontslagen. Daarover: “Het is belangrijk om te bekijken wat voor fouten je gemaakt hebt, zodat je daarvan leert voor de volgende halte.” Letsch laat weten dat hij bij zijn nieuwe club wil bouwen aan succes. “Het opbrengen van geduld is een sociaal probleem. Je moet altijd maar het grootst mogelijke succes bereiken binnen een paar dagen, weken of maanden. Maar dat is onmogelijk.” Hij benadrukt dat geduld spaarzaam is in de voetbalwereld. “Veel trainers kijken alleen naar succes op de korte termijn, want dat houdt in dat ze kunnen blijven werken als trainer. Ik denk dat je als trainer ook moet kijken naar de ontwikkeling van een team en het inpassen van eigen jeugd. Maar het zijn wel de jonge spelers die meer fouten maken dan de ervaren spelers. De media spelen hier ook een rol in. Want als je drie wedstrijden op rij verliest, wordt alles in twijfel getrokken. Daarom heb je sterke leiders nodig die zich niet laten beïnvloeden door de buitenwereld en de situaties objectief kunnen beoordelen.”

De Duitse trainer gaf vorig jaar nog aan open te staan voor een terugkeer naar Duitsland, al zou hij ook graag in andere landen willen werken. “Door te werken in andere landen verbreedt je je horizon en groei je als persoon. Tussen Salzburg en Sydney sta ik open voor ieder land en elke stad.” Zijn volgende bestemming wordt waarschijnlijk Arnhem, al is een aanstelling nog verre van zeker. Vitesse wil niet ingaan op namen, maar volgens de Gelderlander zijn de onderhandelingen gaande.