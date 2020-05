UEFA vult spraakmakend interview aan en neemt vrees Ajax en PSG weg

UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin zorgde zaterdag voor opschudding met een interview waarin hij leek aan te geven dat clubs uit competities die niet uitgespeeld worden volgend seizoen hoe dan ook Champions League-kwalificatiewedstrijden moeten gaan spelen. De Europese voetbalbond heeft via een kort statement op social media nu echter laten weten dat hier geen sprake van zal zijn, waardoor onder meer Ajax opgelucht kan ademhalen.

Ceferin liet door beIN Sports optekenen dat ‘clubs uit competities die niet uitgespeeld worden, voorrondes moeten spelen als zij zich voor de komende UEFA-competities willen kwalificeren’. De UEFA geeft zaterdagmiddag echter aan dat deze uitspraak niet helemaal goed geïnterpreteerd wordt: “Vanwege de manier waarop er over sommige quotes in een interview met beIN wordt bericht, wil de UEFA duidelijk maken dat voorzitter Ceferin heeft gezegd dat clubs uit stopgezette competities zich moeten voorbereiden op het spelen van kwalificatiewedstrijden op basis van de huidige toegangslijst. Hij heeft niet gesproken of gehint naar een verandering van deze toegangslijst.”

Deze mededeling van de UEFA zal als goed nieuws komen voor clubs als Ajax, Club Brugge en Paris Saint-Germain, die alle drie uit competities komen die vanwege de coronacrisis niet afgemaakt zullen worden. Ajax is overigens nog niet helemaal zeker van een rechtstreeks ticket voor de groepsfase van de Champions League. De Amsterdammers zullen aankomend seizoen alleen direct in het miljardenbal instromen als de winnaar van de huidige editie zich ook via zijn competitie kwalificeert voor het toernooi van volgend jaar.

Ceferin besprak in bovengenoemd interview eveneens het EK, dat van aankomende zomer naar volgend jaar is verschoven. Dat toernooi wordt normaal gesproken afgewerkt in twaalf speelsteden verspreid over Europa, waaronder Amsterdam. De UEFA is echter nog in gesprek over de wedstrijden in de Johan Cruijff ArenA en Ceferin sluit niet uit dat het deelnemersveld ingekort wordt: “In principe willen we het evenement in twaalf steden houden. Als dat niet lukt, zijn we echter ook bereid om het in tien, negen of zelfs acht steden te doen. Bij drie steden zijn wat problemen, daar discussiëren we mee.”