Elfvoudig kampioen erkent: ‘Een eer als ik terug zou kunnen komen naar Ajax’

Maxwell hoopt ooit weer bij Ajax aan de slag te kunnen, in wat voor functie dan ook. De oud-voetballer uit Brazilië speelde tussen 2001 en 2005 voor de Amsterdamse club, waarna hij voor Internazionale, Barcelona en Paris Saint-Germain uitkwam. De prijzenkast van de voormalig Braziliaans international mag er zijn: 32 hoofdprijzen, waaronder 11 nationale landstitels. “Ik heb alleen maar mooie herinneringen aan mijn tijd bij Ajax.”

Maxwell blikt op de clubsite van Ajax terug op de eerste jaren in Europa. “Als jonge Braziliaan wilde ik constant aanvallend spelen, zeker in die tijd. Ik leerde het spel op een tactische wijze te begrijpen, vooral via de hulp van Ronald Koeman.” De Braziliaan en de nu bondscoach van het Nederlands elftal hebben sindsdien nog altijd contact. “Ook in de periode dat ik twijfelde om te stoppen. Ik belde Ronald en vroeg: ‘Wat zal ik doen?’ Hij vertelde me dat ik niet moest vergeten dat het leukste aan voetbal het zelf spelen is. ‘Je moet niet stoppen als je denkt dat je nog door kunt gaan’, zei hij.”

De 38-jarige Maxwell werd in tijd bij Ajax onder meer verkozen tot Voetballer van het Jaar. “Als ik thuis naar die prijzen kijk, ben ik nog steeds super trots. Dat waren echt mijn hoogtepunten in Nederland. Die prijzen waren echt een blessing. Ik was in die periode heel erg bezig met leren en wilde dat mijn ouders trots op me zouden zijn. Zij hebben me geleerd dankbaar te zijn en door hun opvoeding ben ik altijd met beide benen op de grond blijven staan. Hoe je met mensen omgaat is belangrijker dan voetbal. Soms gaat dat nog wel eens fout in het leven van topvoetballers.”

Maxwell behoorde enkele jaren tot het technisch hart van Paris Saint-Germain en is tegenwoordig ambassadeur van de Parijse club. Hoewel de Franse club een speciale plek in het hart van de linkspoot inneemt, geldt dat voor Ajax des te meer. “Of ik ooit terug zou willen keren? Als de deur open zou gaan vanuit Ajax, dus als ze mij vragen, dan doe ik mijn ogen dicht en stap ik zonder te twijfelen binnen. Ik hou echt van de club. Het zou een eer zijn als ik terug zou kunnen komen. Amsterdam is natuurlijk ook een fantastische stad om te wonen.”