Jonk: ‘Ik had gehoopt dat ze daar iets mee deden, want het is toch een prijs’

De rechter doet donderdagavond een uitspraak in het kort geding dat SC Cambuur en De Graafschap hebben aangespannen tegen de KNVB. Er werd besloten dat de nummer één en twee van de Keuken Kampioen Divisie door het beëindigen van de competities niet promoveren, waardoor ADO Den Haag en RKC Waalwijk in de Eredivisie blijven. Wim Jonk en Ernie Brandts gaan in onderstaande video in op dit besluit, maar de trainers van FC Volendam en FC Eindhoven zitten niet helemaal op één lijn.

Voetbalzone is de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie Klik hier voor exclusieve interviews, talentscouts, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie-pagina.