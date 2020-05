ADO verrast op transfermarkt met komst van drievoudig international

ADO Den Haag heeft zich voor volgend seizoen versterkt met Emilio Estevez Tsai. De 21-jarige middenvelder komt over van het Canadese York9 FC. De drievoudig international van Taiwan, die ook de Spaanse nationaliteit draagt, heeft zijn handtekening gezet onder een contract voor een seizoen, met de optie voor nog een jaar.

De talentvolle middenvelder, geboren in Toronto, speelde reeds voor Etobicoke Energy, Clarkson SC, Sheridan College en North Mississauga SC. Na een periode bij SC Waterloo Region en een aantal proefperiodes in Europa bij Levante en Queens Park Rangers, kwam hij in februari 2019 terecht bij York9 FC. In de Canadese Premier League kwam Estevez tot 21 officiële wedstrijden in het eerste elftal. Zodra de coronacrisis het toelaat, reist de aanwinst vanuit Canada naar Den Haag.

“Ik ben blij dat ik voor een prachtige club met een fanatieke aanhang kan spelen. Ik wil iedereen bij ADO Den Haag bedanken voor deze mogelijkheid”, reageert de geboren Canadees, die een Spaanse vader en Taiwanese moeder heeft. “Ik hoop dat iedereen veilig en gezond blijft en dat ik zo snel mogelijk naar Den Haag kan afreizen.” In de voorbereiding op de volgende jaargang sluit hij aan bij ADO.

Estevez is een aanvallende middenvelder, die ook op de flanken kan worden ingezet. Hij zal komend seizoen komen te spelen onder de nieuwe trainer Aleksandar Rankovic. Laatstgenoemde komt over van Sparta Rotterdam, waar hij de assistent van hoofdtrainer Henk Fraser was. ADO heeft zijn komst nog niet bevestigd, maar de verwachting is dat dit op korte termijn zal gebeuren.