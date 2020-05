Opvallende wending in situatie Kenny Tete bij Lyon

Riccardo Machizza heeft zich als huurling bij Serie B-club Specia in de kijker gespeeld bij Genoa. Ook Fiorentina, Sampdoria en Torina azen op de talentvolle verdediger, die tot medio 2022 onder contract staat bij Sassuolo. (La Gazzetta dello Sport)