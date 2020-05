‘Als je terugdenkt, is het ook geen schande dat De Ligt voor me zat’

Terwijl voormalig ploeggenoot Matthijs de Ligt afgelopen zomer voor een bedrag van 85,5 miljoen euro Ajax verruilde voor Juventus, vertrok Lars Kramer enigszins door de achterdeur uit Nederland. Nadat zijn contract bij FC Groningen afliep, verkoos de twintigjarige verdediger Viborg FF op het tweede niveau van het Deense voetbal boven verschillende clubs uit de Eredivisie en de Superligaen. Het is achteraf een hele bewuste keuze gebleken, want er dienden zich na een halfjaar al opties aan om zijn omweg richting de top voort te zetten.

Door Chris Meijer

“Tegen mijn vrienden en familie zeg ik ook: ‘De quarantaine is niks nieuws voor mij’. Dat deed ik sowieso al. Ik voetbalde, ging naar de sportschool en daarna ging ik thuis op de PlayStation. Dat doe ik nu ook: ’s ochtends ga ik hardlopen, daarna naar de sportschool en vervolgens op de PlayStation”, lacht Kramer. De eerste weken van de coronacrisis bracht hij door in Nederland, maar nu het openbare leven langzaam weer op gang komt, is hij teruggekeerd naar Denemarken. Het is de bedoeling dat de groepstrainingen bij Viborg snel worden hervat, want men is voorlopig nog altijd van plan om de Deense competities af te maken. “Daar moet snel duidelijkheid over komen. De mensen die ik spreek, hebben er goede hoop in dat het uitgespeeld gaat worden. Dan wordt het wel een gekkenhuis, want dan moeten we twee tot drie wedstrijden spelen in een week. Zoals in ieder land, hebben ze hier gewoon de televisiegelden nodig. De maatregelen zijn nu over het algemeen vergelijkbaar met Nederland. De gym van de club is gewoon open, weliswaar met instructies. Verder is alles over het algemeen nog dicht. Al waren de kappers al wel weer open, daar heb ik geluk mee.”

Kramer vecht namens Oranje Onder-20 een duel uit met Enrico Del Prato van Italië Onder-20.

De coronacrisis trekt een zweem van onzekerheid over de voetbalwereld, maar komt specifiek voor Kramer wel op een uiterst ongelukkig moment in zijn loopbaan. In januari informeerden al de nodige clubs uit de Eredivisie en Superligaen bij zijn zaakwaarnemer. Bovendien was Viborg als nummer twee van de ranglijst nog in de race om promotie naar het hoogste niveau van het Deense voetbal, al bedraagt de achterstand op koploper Vejle BK op dit moment zeven punten. Indien de competities moeten worden stopgezet, bestaat er een scenario waarin de eerste twee ploegen op de huidige ranglijst van de NordicBet Liga naar het hoogste niveau promoveren. “In januari werd er geïnformeerd, maar ik wilde het seizoen hier zeker afmaken. Voor mezelf, maar ook een beetje voor de club. Ze hebben me geholpen, vertrouwen gegeven en dan laat ik ze niet na een halfjaar weer in de steek. Maar alles is nu een beetje stopgezet. Natuurlijk wil ik die stap maken, terug naar de Eredivisie. Maar we moeten het afwachten, misschien promoveren we met Viborg en dan wordt de keuze ook weer anders. De Superligaen is misschien wat minder dan de Eredivisie, maar wel enigszins te vergelijken. Het is allemaal heel onzeker in deze tijd.”

Sinds afgelopen zomer is Viborg, gelegen in het relatief rustige noorden van Denemarken, de thuishaven van Kramer. De geboren Zaandammer begon zijn carrière ooit op de velden van amateurclub Fortuna Wormerveer, waar Ajax hem in 2010 wegkaapte. Kramer bracht zes jaar door in de jeugdopleiding van de Amsterdammers, tot hij te horen kreeg dat hij moest vertrekken. “Het is heel lastig om vanuit de jeugd in het eerste te komen, dat is er maar voor een paar jongens weggelegd. Het seizoen dat ik wegging, zou ik naar de A-junioren gaan. Ze hadden een A1 en een A2, maar de A2 werd opgeheven. Je moest dan een jaar overslaan en direct de overstap naar de A1 maken, maar dat deden maar zes of zeven jongens. Er werden veertien jongens tegelijk weggestuurd, dus daardoor viel het mee hoe hard het aankwam. Ajax is een groot deel van mijn jeugd, dus natuurlijk vond ik het ook wel jammer.”

Tot 2016 speelde Kramer in de jeugdopleiding van Ajax, waar hij zes jaar doorbracht.

“Alleen Matthijs de Ligt, Justin Kluivert en Noa Lang van mijn generatie hebben het gered, de rest is naar andere clubs gegaan. Zo gaat het bij Ajax, weet je wel. Het is fantastisch om te zien hoe die jongens zich ontwikkelen en ik gun het hen allemaal. Vooral Matthijs de Ligt, dat is geweldig. Als je terugdenkt, is het ook geen schande dat hij voor me zat. Daar ben ik heel nuchter in, dat maakt me niet uit”, gaat Kramer verder. Hij maakte de overstap naar NEC Nijmegen en speelde zich daar al binnen een jaar in de kijker bij verschillende Eredivisie-clubs. “FC Utrecht, Vitesse, FC Groningen”, somt hij op. “In Nijmegen ben ik ook volwassen geworden, ik ging op mijn zeventiende uit huis. Ik woonde met een Roy van der Sar samen, dat is nog steeds mijn beste vriend. Hij is nu gestopt met profvoetbal en is volkszanger geworden, hij treedt op bij bedrijven en feestjes. Het was een mooi jaar, we hebben elkaar enorm geholpen.”

Kramer koos voor een overstap naar FC Groningen, met in het achterhoofd een snelle doorbraak in het eerste elftal. Onder toenmalig trainer Ernest Faber werd hij al snel opgenomen in de eerste selectie. In december 2018 volgde in de uitwedstrijd tegen Feyenoord (3-0 nederlaag) al zijn debuut in de Eredivisie en in het restant van het seizoen zat hij geregeld in de wedstrijdselectie van FC Groningen. “Faber zag het echt wel in me zitten, maar hij ging weg en na de komst van de nieuwe trainer (Danny Buijs, red.) en technisch directeur (Mark-Jan Fledderus, red.) heb ik geen minuut meer gespeeld. Als centrumverdediger is het ook niet makkelijk om in het elftal te komen. Ik had bijvoorbeeld Mike te Wierik voor me, die heeft al driehonderd wedstrijden in de Eredivisie gespeeld en was aanvoerder. Zo gaat het in het voetbal, je weet nooit hoe het gaat”, klinkt het nuchter. Dat FC Groningen uiteindelijk besloot om zijn aflopende contract niet te verlengen, was desondanks wel een teleurstelling. “Ik ben misschien een nuchter persoon, maar ik ben gewoon verder gaan kijken naar een nieuwe club. Misschien waren mijn verwachtingen te hoog voor iemand van mijn leeftijd. Na een weekje kwamen er alweer geïnteresseerde clubs, dus dan ga je verder kijken.”

In dienst van FC Groningen kwam Kramer uiteindelijk tot één officiële wedstrijd.

Over belangstelling had Kramer na zijn vertrek bij FC Groningen niet te klagen. Verschillende clubs uit de Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie én Deense Superligaen meldden zich bij de jonge verdediger. “Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet precies weet hoe ze vanuit Denemarken bij me terechtkwamen, dat verbaasde me ook”, zegt Kramer lachend. Ondanks dat er dus de nodige belangstelling bestond op het hoogste niveau, kreeg hij een goed gevoel bij de ambitieuze plannen van Viborg. “Misschien kon ik op dat moment wel veel meer verdienen bij die clubs op het hoogste niveau. De salarissen zijn hier minder dan bij FC Groningen of in de Eredivisie. Ik sprak met mijn vriendin en mijn ouders en zei tegen hen: ‘Ik kan nu wel voor meer centen gaan, maar ik wil voetballen’. Ik weet zeker dat ik nog stappen omhoog kan maken, dat vertrouwen heb ik. Maar daarvoor moet ik wel spelen en bij een grotere club was die kans in eerste instantie kleiner.” De garantie op speeltijd én de technische leiding, bestaande uit de 32-jarige trainer Jacob Neestrup, technisch directeur Jesper Fredberg en algemeen directeur Morten Jensen, trokken Kramer over de streep om voor Viborg te kiezen. Hij zette zijn krabbel onder een tot 2022 lopend contract.

“De trainer is echt heel goed, dat zeg ik niet omdat ik speel. Deze club is in ontwikkeling en wil stappen omhoog maken, over een jaar of vijf willen ze bovenin de Superligaen meespelen. Het lijkt me mooi daar deel van uit te maken.” Toch bestonden er wel wat twijfels bij Kramer. Hij moest zijn familie, vriendin en vrienden achterlaten in Nederland, terwijl er tegelijkertijd wat waarschuwingen klonken vanuit de voetbalwereld. “‘Weet je het zeker? Ben je niet bang dat je uit beeld raakt?’, kreeg ik te horen. Daar heb ik zelf ook wel aan gedacht, maar ik had zoiets van: misschien moet je maar een risicootje nemen en dan zien we wel. Als je iets wil en je weet dat je het kan, moet je er iets voor opgeven. Daar krijg ik binnenkort iets moois voor terug, hopelijk.” De stap naar Viborg pakte voor Kamer uiteindelijk uit zoals hij verwacht en gehoopt had. Voorlopig miste hij dit seizoen pas één wedstrijd, door een schorsing, en staat zijn totaal op negentien officiële optredens.

“Het voetbal is zó fysiek. In Nederland gaat alles voetballend: een positiespelletje, opbouwen van achteruit. Ik sta hier tegenover spitsen van twee meter, snel en sterk. Voor mijn ontwikkeling is het goed om tegen dat soort jongens te staan, daar word je als verdediger sterker en slimmer van. Ik leer andere dingen dan in Nederland. Het voetballende gedeelte heb ik door mijn verleden bij Ajax wel, maar het verdedigen is heel anders. Ik ben vijf á zes kilo in spiermassa aangekomen sinds een jaar geleden, dat is eigenlijk niet normaal”, vertelt Kramer. Dat hij de afgelopen maanden geregeld in de sportschool te vinden was, had ook gedeeltelijk te maken met het feit dat hij alleen in Denemarken is. “Dit jaar ben ik zo veranderd in het trainen, ik ben vijf of zes dagen in de sportschool te vinden. Niet alleen voor krachttraining, maar ook om aan mijn lenigheid en conditie te werken. Op de club hebben we ook yoga, dat schijnt heel goed te zijn. In het begin moest ik daar wel aan wennen. Er komt op gegeven moment een dip, dan wordt het nog erger en ga je denken: zit ik hier in mijn eentje. Ik ben mentaal ook wel zo sterk dat ik dat kan omzetten in motivatie. Ik vermaak me verder ook wel prima, ik heb een mooi huis en het centrum is best leuk. Mijn vriendin en vrienden komen geregeld deze kant op, het is zeven tot acht uur rijden vanuit Nederland. Vliegen kost zelfs maar een klein uurtje.”

Dat Kramer niet uit beeld is geraakt in Denemarken, bleek in september toen hij van bondscoach Bert Konterman ‘gewoon’ een uitnodiging kreeg voor Oranje Onder-20. “Natuurlijk is het lekker om daar te mogen spelen, al speel je het liefst in Jong Oranje. Het is fantastisch om je daar te laten zien. En je komt de jongens tegen die je al kent vanuit de jeugd. Toen ik bij Groningen zat, speelde ik daar ook al. Bondscoach Bert Konterman heeft me gewoon altijd meegenomen, ik heb bijna iedere wedstrijd gespeeld en dat geeft wel een goed gevoel.” Wat dat betreft vormde de belangstelling in januari een tweede bevestiging van zijn keuze voor Viborg. “Los van de situatie is het mijn voornaamste doel om volgend seizoen in de Eredivisie of de Superligaen te spelen. Ik denk dat ik nu klaar ben om de concurrentie aan te gaan met een ervaren centrumverdediger, door het jaar wat ik hier heb gehad. Mijn droom is om voor het hoogst haalbare te gaan, of dat nu Premier League, Bundesliga of Eredivisie is. Ik zou het heel vet vinden om in de Bundesliga te spelen.” Met een minzame glimlach besluit Kramer: “De Ligt dan uiteindelijk weer tegenkomen bij Oranje? Dat zou mooi zijn, ja.”