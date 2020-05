Hart van Guus Hiddink huilt: ‘Er moet een oplossing komen'

De Achterhoek en De Graafschap hebben nog altijd een warm plekje in het hart van Guus Hiddink. De club uit Doetinchem en SC Cambuur hopen vrijdag in een kort geding tegen de KNVB het besluit van de voetbalbond om geen promotie en degradatie toe te passen van tafel te krijgen. “Het sportieve gevoel is geschaad. Er moet een oplossing komen die daar recht aan doet”, vertelt Hiddink vrijdag in gesprek met De Telegraaf.

Hiddink pleit in deze situatie voor een Eredivisie met twintig clubs en benadrukt dat het ‘een heel redelijk compromis’ zou zijn. “Daar ondervindt vrijwel niemand nadeel van en de organisatorische problemen die het oplevert, met een uitbreiding van het speelschema en burgemeesters die bezwaar maken, kunnen worden opgelost. Daarvoor is ruimschoots de tijd, want het voetbal gaat pas na 1 september weer van start.”

Het besluitvormingsproces van de KNVB zorgde voor ergernis bij Hiddink, die naar eigen zeggen ‘in het voetbal’ veel bijval heeft gekregen inzake zijn mening dat De Graafschap en Cambuur het verdienen om in de Eredivisie te spelen. Een van de belangrijkste argumenten van Cambuur en De Graafschap is dat zestien clubs bij een stemming vóór promotie/degradatie waren, tegenover slechts negen tegenstemmers. Negen andere clubs onthielden zich van stemming.

“Als er blanco wordt gestemd, dan is dat neutraal en dan moet je die stemmen niet bij het ene of het andere standpunt trekken. Ik denk dat als de clubs nu weer bij elkaar gaan zitten, er een heel ander resultaat uit zal rollen.” Hiddink roept de KNVB op om niet langer de hakken in het zand te zetten, ook jegens FC Utrecht. “De KNVB moet beslissen om de bekerfinale voor de start van het nieuwe seizoen te laten spelen in plaats van de Johan Cruijff Schaal.”

“In deze moeilijke tijd moet er ruimte zijn voor flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Als in eerste instantie niet de goede beslissing is genomen, moet je daarop terug durven komen. Welke partij wordt er nu gedupeerd als er wordt gekozen voor een Eredivisie met twintig clubs?", vraagt de voormalig bondscoach zich openlijk af. "Bovendien komen SC Cambuur en De Graafschap uit regio’s waar het voetbal enorm leeft. Het zijn clubs die absoluut niet zouden misstaan in de Eredivisie.”

Cambuur en De Graafschap hebben gezamenlijk advocaat Dolf Segaar in de arm genomen. Met ruim dertig jaar ervaring in de advocatuur is hij gepokt en gemazeld. In 2016 wist Segaar een besluit van de KNVB om de licentie van FC Twente in te trekken ongedaan te maken, waardoor de club uit Enschede toch in de Eredivisie actief kon blijven.