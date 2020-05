‘Het kan goed kloppen, maar PSV en Feyenoord hebben zich niet gemeld’

Feyenoord en PSV zouden azen op Tobias Pachonik, maar de zaakwaarnemer van de rechtsback weet vooralsnog van niets. De Limburger meldde dat naast de twee Nederlandse clubs ook VfB Stuttgart interesse heeft in de 25-jarige verdediger van VVV-Venlo. "Het kan goed kloppen, maar die clubs (PSV en Feyenoord, red.) hebben zich niet bij me gemeld", laat zaakwaarnemer Ersin Akan tegenover Voetbal International weten.

Akan geeft wel aan dat er veel belangstelling is voor zijn cliënt, zoals uit de Engelse Premier League. "Watford en Wolverhampton Wanderers toonden serieuze interesse. En toen brak de coronacrisis uit. Op dit moment is niks concreet. Clubs wachten nu overal eerst de ontwikkelingen in de wereld en in het voetbal af", vertelt de zaakwaarnemer.

Pachonik zelf is vereerd door de vermeende interesse van PSV en Feyenoord. "Twee geweldige clubs. Kijk alleen naar de grote voetballers die er hebben gespeeld. Bij PSV Ronaldo, Memphis (Depay, red.) en natuurlijk Luc Nilis, die ons als trainer helaas gaat verlaten. En Feyenoord, de club van Robin van Persie. Leuk dat mijn naam met zulke clubs in verband wordt gebracht."

"Ik heb tegen zowel PSV als Feyenoord ook wel aardig gespeeld, dit seizoen. Maar ik weet niet wat er waar is van de interesse. Ik laat dat allemaal over aan mijn zaakwaarnemer, Ersin Akan. Hij weet wat ik wil. Dat ik stap voor stap wil toewerken naar het voor mij hoogst mogelijk niveau. Ik wil de beste speler worden die ik kan zijn. Ersin weet ook dat ik gelukkig ben in Nederland. Ik blijf hier heel graag nog een tijdje langer spelen."