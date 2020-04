‘Leerling’ van Ronaldo en Lahm na omweg in beeld bij Nederlandse top

Sommige spelers zijn met hun aangeboren talent in de wieg gelegd voor de top en anderen kunnen er alleen komen door keihard te werken en door precies de juiste keuzes te maken op het juiste moment. Tobias Pachonik valt in de laatste categorie en hij kan na een goed debuutseizoen bij VVV-Venlo weer een fraaie vervolgstap zetten nu hij volgens De Limburger op de radar is verschenen bij Feyenoord en PSV. Wie is deze relatieve laatbloeier en hoe kan hij van waarde zijn voor de Nederlandse top?

Door Thijs Verhaar

De Venlonaren knepen afgelopen juli genoegzaam in de handjes toen de voormalig jeugdinternational van Duitsland transfervrij werd overgenomen van Carpi. Bij die Italiaanse ploeg groeide hij in twee jaar tijd steeds beter in zijn rol en hij verliet de club als beste rechtsback van de Serie B. In die hoedanigheid kon hij rekenen op belangstelling van clubs als Spartak Moskou, Besiktas en Fulham, maar hij besloot voor de weg der geleidelijkheid te kiezen nadat hij op jonge leeftijd de deksel hard op de neus kreeg toen hij te snel te veel wilde. Nu lijkt hij wel klaar voor het grote werk.

Pachonik groeide op bij 1.FC Nürnberg en maakte daar ook zijn profdebuut, maar kwam door forse concurrentie nooit verder dan een handvol wedstrijden in de eerste en tweede Bundesliga. Dit ondanks het feit dat hij tien interlands speelde voor Duitsland Onder-20 en dus ontegenzeglijk getalenteerd was. De club hoopte dat dit er alsnog uitkwam door hem te verhuren aan Stuttgarter Kickers, spelend op het vijfde niveau van Duitsland, maar dat bleek een averechts effect te hebben. “Dat was een zware tijd. Als je te horen krijgt dat ze jou niet meer nodig hebben, is dat niet makkelijk”, liet de rechtsback zich vorig jaar oktober ontvallen aan De Limburger.

Ten tijde van het interview was hij bezig aan zijn eerste maanden bij VVV, waar hij meteen een publiekslieveling werd met zijn mix van Duitse degelijkheid, kopkracht en snelle runs richting de vijandelijke achterlijn. Met zijn doorzettingsvermogen komt hij steeds meer bovendrijven nu zijn carrière eindelijk weer op het rechte pad is beland. Na zijn avontuur in de krochten van het Duitse voetbal volgde een overstap naar het tweede team van Schalke 04 en vervolgens week hij uit naar Carpi, dat de voorkeur kreeg boven clubs uit de tweede Bundesliga. Pachonik maakte die keuze bewust omdat hij in Italië dacht meer te kunnen groeien als verdediger.

Pachonik debuteerde in 2014 in de Bundesliga, maar kwam vooralsnog niet verder dan twee duels op het hoogste Duitse niveau. Het blijft zijn toekomstdroom om via een omweg alsnog te slagen in die competitie.

De overstap naar Venlo maakte hij vervolgens om verzekerd te zijn van speeltijd in een ‘interessant voetballand’. “Ik wilde het liefste naar Nederland, omdat het voetbal me hier zeer aanspreekt. Ik volgde de Eredivisie al voordat ik bij VVV in beeld was”, gaf Pachonik te kennen tijdens zijn eerste kennismaking met de Nederlandse media. In ons land wil hij zijn aanvalslust leren koppelen aan rendement, wat volgens hem in de Eredivisie perfect onder de knie te krijgen valt. “En wie wil er niet spelen tegen ploegen als AZ, PSV en Ajax? Als je ziet hoe Ajax de Champions League heeft opgeschud, dan denk je als liefhebber ‘ik wil in dat land voetballen’.”

Twijfels of hij zou slagen in de Eredivisie kende hij naar eigen zeggen niet. Sinds zijn periode op het vijfde niveau van Duitsland leest hij veel biografieën van topsporters als Zlatan Ibrahimovic en landgenoot Phillip Lahm. “Ik geloof heilig dat in topsport de mentale kracht doorslaggevend is. In je hoofd moet het goed zitten. Daarom ben ik die boeken gaan lezen. Niet omdat iemand me die kant op wees, maar uit eigen beweging na wat onderzoek op internet. Het is fascinerend om te lezen hoe toppers als Cristiano Ronaldo werken om de top te bereiken en er te blijven.”

Zelf heeft hij er ook veel voor over om het maximale uit zijn carrière te halen. “Je hebt tien of vijftien jaar om het te maken als prof. Dus kies ik nu voor voetbal. Ooit wil ik terug naar de Bundesliga”, onthulde Pachonik zijn einddoel. Komende transferperiode kan hij een belangrijke stap in die richting zetten als VfL Stuttgart, actief op het tweede Duitse niveau, de interesse in zijn persoon concretiseert. Hij kan naar verluidt echter ook rekenen op de belangstelling van PSV en Feyenoord, dus hem wacht andermaal een belangrijke loopbaankeuze en Voetbalzone schetst zijn perspectief in de Nederlandse top.

VVV sorteert ondertussen al voor op zijn vertrek, want Moreno Rutten lijkt op weg naar De Koel om hem volgend seizoen te vervangen. Het is niet bekend hoeveel vergoeding de Venlonaren verlangen voor Pachonik, maar zijn waarde wordt door Transfermarkt geschat op 800.000 euro. De Limburgse formatie kan het geld goed gebruiken nu er veel inkomsten zijn weggevallen door de coronaproblematiek. Technisch directeur Stan Valckx zal de huid zo duur mogelijk verkopen, maar lijkt niet heel veel manoeuvreerruimte te hebben als de transfervrij gehaalde speler wil vertrekken en er een acceptabel bod op tafel komt.



Perspectief bij Feyenoord



Pachonik geldt als een degelijke verdediger met paardenlongen. Hij heeft de conditie om de hele wedstrijd te blijven rennen en het aanvallende aspect in zijn spel is dit seizoen zienderogen beter geworden. Zo geeft de rechtsback steeds scherpere voorzetten dankzij de privétrainingen met assistent-trainer Luc Nilis, terwijl ook zijn dribbels meer rendement opleveren dan eerst. Zijn verbeterde traptechniek resulteerde uiteindelijk in drie assists en één doelpunt.

De Duitser heeft daarmee in aanvallend opzicht exact hetzelfde moyenne als Feyenoord-back Rick Karsdorp, al had de rechtsachter in Rotterdamse dienst hier wel veel minder minuten voor nodig. Na dit seizoen keert hij echter terug naar AS Roma, waardoor er ruimte ontstaat in de selectie. De Kuipclub haalt vermoedelijk de aan Willem II verhuurde Bart Nieuwkoop terug, terwijl ook de jonge Lutsharel Geertruida een optie is voor trainer Dick Advocaat.

De twee laatstgenoemde verdedigers leverden echter nul goals en assists af dit seizoen, waardoor de relatief ervaren Pachonik een meerwaarde kan zijn voor de nummer drie van de Eredivisie. Feyenoord heeft geen groot transferbudget en Advocaat wil in ieder geval twee middenvelders en een vleugelspeler aantrekken, dus als relatief goedkope versterking voor de niet bovengemiddeld sterk bezette rechtsbackpositie lijkt Pachonik een reële optie.



Perspectief bij PSV



PSV werd ook al even als optie genoemd voordat hij bij VVV neerstreek en volgens De Limburger zijn de Eindhovenaren nu wederom geïnteresseerd. Het Eindhovens Dagblad weerspreekt die informatie echter, dus is het onduidelijk hoe serieus de belangstelling daadwerkelijk is. Zijn kans op een basisplaats is bij PSV in ieder geval kleiner dan in Rotterdam. Pachonik zou immers moeten concurreren met aanvoerder Denzel Dumfries, die ook nog eens bezig was aan een uiterst productief seizoen met zeven goals en drie assists in de Eredivisie. De Oranje-international wordt zijdelings in verband gebracht met een transfer naar een topclub in de Serie A, dus het zou kunnen dat de back van VVV als mogelijke opvolger staat genoteerd.

De vraag is echter ook dan of de nieuwe PSV-trainer Roger Schmidt bij het verlies van een van zijn beste spelers het vertrouwen wil geven aan een aankoop die zich naar eigen zeggen nog aan het ontwikkelen is op aanvallend gebied. De coach staat erom bekend hyperoffensief voetbal te willen spelen en de opkomende backs vormen de spil van zijn tactiek. Aan de andere kant is het uiteraard ook mogelijk dat Schmidt denkt dat er nog veel rek in zijn landgenoot zit en hem als back-up achter Dumfries wil kopen. Dat geeft hem de tijd om te wennen aan het leven bij een topclub, mits Pachonik bereid is om voorlopig tweede viool te spelen of het geloof heeft dat hij zijn concurrent uit de basis kan spelen.

PSV heeft verder nog beschikking over de negentienjarige Jordan Teze, die dit seizoen twee wedstrijden speelde in de hoofdmacht en verder elf duels in actie kwam voor Jong PSV. In februari acteerde hij zelfs als aanvoerder van die ploeg, maar het lijkt voor hem nog te vroeg om het hele seizoen mee te draaien met het eerste elftal. Zodoende is er ruimte voor de razendsnelle Pachonik of een andere aankoop. Het is niet zeker of trainer Schmidt al specifieke namen in gedachten heeft. Naast Pachonik is nog niemand concreet naar voren geschoven door de media.