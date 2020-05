‘Ik heb op Instagram best veel DM’s van andere voetballers gehad’

FHM en Voetbalzone gaan in aanloop naar de bekendmaking van de nieuwe FHM 500 op zoek naar de WAG 2020! Nadat Mikky Kiemeney van Frenkie de Jong tweemaal aan de haal ging met de prijs, is het tijd voor een nieuwe winnares. In tijden van lockdown doen we grondige desk research, leggen we contact met een aantal nieuwe voetbalvrouwen en leren we ze op afstand beter kennen. In deze aflevering zoekt Justus contact met Elise van der Horst. De brunette die furore maakte als zangeres en presentatrice is sinds enkele jaren weer terug in Nederland waar ze al snel een setje vormde met niemand minder dan Hedwiges Maduro. In dit interview vertelt ze onder meer over hoe ze versierd werd, omgaant met jaloezie en met de dick pics die ze regelmatig ontvangt.

