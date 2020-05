Nederlands talent Sankoh (16) heeft keuze uit zes Europese grootmachten

Ook Celtic en AC Milan hebben belangstelling voor Mohamed Sankoh, zo weet Voetbalzone. De zestienjarige spits speelt sinds de zomer van 2018 in de jeugdopleiding van Stoke City en heeft daar de nodige indruk gemaakt in zowel de Onder-18 als de Onder-23. Een hele rits Europese topclubs strijdt momenteel om het Nederlandse talent.

Twee weken geleden werden Chelsea en Atlético Madrid als eerste gegadigden genoemd in de strijd om Sankoh. Enkele dagen later toonden ook Barcelona en Juventus zich als geïnteresseerden. Nu hebben tevens AC Milan en Celtic interesse getoond in de jonge spits van Stoke City. Sankoh heeft voorlopig nog geen besluit genomen over zijn nabije toekomst.

Nederlandse broers bestormen via Haagse pleintjes en Engeland de wereldtop

Voetbalzone sprak vorige week uitgebreid met de gebroeders Sankoh over hun overstap naar Engeland. Lees artikel

Sankoh speelt sinds de zomer van 2018 in de jeugdopleiding van Stoke City, nadat hij daarvoor jaren had doorgebracht in de academie van Sparta Rotterdam. Door de verhuizing van zijn moeder naar Engeland kwam de jonge spits samen met broer Abdul bij the Potters terecht. In het afgelopen anderhalf jaar speelde Sankoh zestien wedstrijden in de Onder-18 van the Potters, waarin hij goed was voor negen doelpunten en negen assists.

Hij maakte dit seizoen tevens zijn debuut in de Onder-23 van Stoke City, voor wie hij voorlopig negen keer in actie kwam. Vanwege zijn imposante postuur en speelstijl wordt hij in Engeland veelvuldig vergeleken met Internazionale-spits Romelu Lukaku. Sankoh is tevens jeugdinternational voor Nederland en maakte in 2019 deel uit van het Oranje Onder-17 dat zich in Ierland tot Europees kampioen wist te kronen.