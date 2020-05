‘Dilrosun tekende begin dit jaar stiekem voor nieuw contract en salaris’

Javairo Dilrosun ligt niet tot medio 2022 bij Hertha BSC, maar tot de zomer van 2024 vast, zo claimt Kicker maandag. De 21-jarige aanvaller werd begin dit jaar naar verluidt beloond voor zijn goede prestaties in de eerste seizoenshelft. Zo scoorde Dilrosun in de eerste vijf Bundesliga-duels waaraan hij meedeed drie keer, terwijl hij ook twee assists produceerde.

Volgens Kicker werd Oranje-international begin dit jaar beloond met een contractverlenging van twee seizoenen tot medio 2024. Daarbij heeft hij ook een salarisverhoging gekregen, zo klinkt het. De buitenspeler speelt sinds de zomer van 2018 voor de Duitse club, dat ongeveer 230.000 euro aan opleidingsvergoeding moest betalen aan Manchester City. Voor zijn tijd in Engeland was Dilrosun actief in de jeugdopleiding van Ajax.

Sinds zijn komst naar Hertha BSC zijn de prestaties wisselend, maar de club ziet veel potentie. "Hij kwam als jeugdspeler bij ons en heeft in korte tijd veel geleerd. Maar hij moet stabieler worden", zei directeur Michael Preetz onlangs. "Hij was het slachtoffer van de vele veranderingen. Javairo heeft begeleiding nodig voor zijn spel. Hij moet weten wat hij moet doen."