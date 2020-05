Ten Rouwelaar krijgt opvallende rol bij Anderlecht na bezoek aan Man City

Jelle ten Rouwelaar is de nieuwe keeperstrainer van Anderlecht, maar krijgt ook andere taken bij zijn nieuwe werkgever. De 39-jarige oud-doelman heeft NAC Breda na dertien jaar verlaten voor een kans bij de club uit België, waar hij ook een actieve rol in de scouting gaat krijgen.

“De komst van Jelle past binnen de strategie om de scouting, rekrutering en opleiding van doelmannen naar het hoogste niveau te brengen”, zo is te lezen in het persbericht dat de aanstelling van Ten Rouwelaar bevestigt. De oud-keeper heeft bij Anderlecht zijn handtekening gezet voor een onbepaalde duur. Hij wordt keeperstrainer van de A-selectie, waar Vincent Kompany van hem verwacht dat hij de eerste doelman Hendrik van Crombrugge zal trainen via de nieuwste technieken die worden gehanteerd bij Manchester City. Doordat NAC Breda een samenwerkingsverband heeft met de Engelse grootmacht, is Ten Rouwelaar op bezoek geweest in Manchester. Hij weet daardoor dan ook wat er gevraagd wordt, zo klinkt het.

Anderlecht zal Ten Rouwelaar ook inschakelen bij de scouting en het aantrekken van nieuwe keepers. Het Laatste Nieuws schrijft dat Anderlecht er in de afgelopen twintig jaar niet in is geslaagd om een ‘onverwachte meevaller onder de lat’ aan te trekken, in tegenstelling tot de concurrenten uit de competitie. Ten Rouwelaar, die op 11 mei van start gaat bij zijn nieuwe club, moet daar verandering in gaan brengen. Van de nieuwe keeperstrainer wordt tot slot verwacht dat hij het niveau van de doelmannen uit de huidige selectie naar een hoger niveau tilt.