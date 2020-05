Ajax-transfer dreigt flinke vertraging op te lopen: ‘Hopelijk snel uitsluitsel’

De entourage van Antony wacht op uitsluitsel van Ajax. De twintigjarige aanvaller komt deze zomer over van Sao Paulo voor minimaal 15,75 miljoen euro, maar het is onduidelijk wanneer de Braziliaan zich definitief moet melden bij de Amsterdammers en hoe zijn schema eruit komt te zien. Antony is vanaf 1 juli officieel speler van Ajax, maar het is afwachten of hij dan al in Nederland zal zijn.

UOL Esporte meldde onlangs dat de jongeling door trainer Erik ten Hag zo snel mogelijk in Nederland wordt verwacht, maar vooralsnog is er geen duidelijkheid bij de zaakwaarnemer van de buitenspeler. "We hebben nog niets gehoord van Ajax wat betreft het schema. We hebben wel contact. We wachten af", zegt Júnior Pedroso in gesprek met LANCE.

Stay Strong, Ajax fans!

"De reden dat het zo lang duurt? Ajax heeft het schema niet rond. Ik denk dat we volgende week nieuws te horen krijgen", aldus de zaakwaarnemer, die er rekening mee houdt dat Antony nog minimaal een maand in Brazilië zal zijn. De kans is zelfs aanwezig dat de aanvaller zich pas in augustus in Amsterdam meldt, mede omdat er tot 1 september geen wedstrijden mogen worden gespeeld in Nederland.

"We kunnen ons zelfs voorstellen dat er pas eind september gevoetbald kan worden in Nederland", vervolgt de zaakwaarnemer zijn relaas. "Dat zou ook betekenen dat de presentatie van Antony met een maand wordt uitgesteld. Maar dat is een gok van onze kant. Hopelijk krijgen we snel uitsluitsel van Ajax." Antony heeft tot de zomer van 2025 getekend in de Johan Cruijff ArenA.