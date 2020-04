Cambuur gaat juridische strijd aan en kiest voor Twente-advocaat

SC Cambuur gaat het besluit van de KNVB om geen clubs vanuit de Keuken Kampioen Divisie naar de Eredivisie te laten promoveren aanvechten. De club uit Leeuwarden meldt via de officiële kanalen dat momenteel alle opties worden opgengehouden en onderzocht wordt wat de meest kansrijke route naar rechtvaardigheid is. Cambuur heeft advocaat Dolf Segaar van het internationale advocatenkantoor CMS in de arm genomen. Hij is geen onbekende in de voetbalwereld, daar hij een aantal jaren geleden FC Twente al bijstond in een juridische strijd tegen de KNVB.

Omdat er tot aan 1 september een verbod is op het spelen van betaald voetbal vanweg de coronacrisis, besloot de KNVB een einde te maken aan het seizoen. De nummers zeventien en achttien van de Eredivisie degraderen niet, terwijl de nummers een en twee van de Keuken Kampioen Divisie promotie mislopen, zo klonk het oordeel. “De beslissing van de KNVB kwam werkelijk als een mokerslag voor ons”, zo meldt de de club in een statement. “Dat in ons geval de KNVB ervoor koos om RKC komend seizoen in de Eredivisie te laten voetballen en SC Cambuur veroordeeld is tot nog een jaar in de Keuken Kampioen Divisie voelt als zwaar onrecht. Naast het feit dat de stand is zoals die is (SC Cambuur 11 punten voor en RKC 11 punten achter), spreken de statistieken van de gezaghebbende databureaus boekdelen (SC Cambuur 99,5 % kans op promotie en RKC 0,15 % kans op handhaving).”

Cambuur voelt zich enorm benadeeld. “De woede en het onbegrip is enorm en dit is niet afgenomen in de afgelopen dagen. Het beste jaar uit de clubhistorie met omgerekend 2,27 punten per wedstrijd wordt op zo’n manier van ons afgenomen en dat doet ongelofelijk veel pijn”, aldus de directie van de club. “Een jaar lang bloed, zweet en tranen zou allemaal voor niks zijn geweest en dat is onverteerbaar. Wij voelen het dan ook als een plicht naar onze spelers, technische staf, medewerkers, supporters en sponsoren om dit onrechtvaardige besluit aan te vechten.”

Zelfs wanneer Cambuur de promotie wordt toegewezen, zal blijdschap niet overheersen. “Dat zou in de eerste plaats niet gepast zijn in de huidige omstandigheden en daarnaast maakt dit bizarre proces dat het leuke er in alles van af is. Komt er geen gerechtigheid, dan zullen we andermaal onze wonden likken en daarna volle bak verder bouwen aan de toekomst. Het zou niet het eerste trauma zijn in de historie van onze club en ook dit keer zullen we opstaan, maar wel met afstand de meest onrechtvaardige.”