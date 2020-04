‘Geïnteresseerd PSV en Feyenoord kunnen VVV uit de brand helpen’

Tobias Pachonik kan terugkijken op een sterk seizoen in dienst van VVV-Venlo en zijn club hoopt hier in de aankomende transferperiode van te kunnen profiteren. De Limburger meldt dinsdag dat VVV de Duitse rechtsback voor een flinke transfersom wil verkopen, om zo financieel gezien wat meer lucht te kunnen krijgen. De Venlonaren lijken in ieder geval niet te hoeven vrezen voor een gebrek aan belangstelling.

Bovengenoemde regionale krant weet namelijk te melden dat onder meer Feyenoord, PSV en VfB Stuttgart belangstelling hebben voor Pachonik. De 25-jarige vleugelverdediger werd afgelopen zomer transfervrij overgenomen van het Italiaanse Carpi en ontpopte zich na een moeizame start tot een belangrijke kracht in het elftal van trainer Hans de Koning, die maandag overigens zijn contract verlengde toe medio 2021.

Pachonik tekende destijds een tot medio 2022 doorlopende verbintenis, waardoor VVV een transfersom voor de voormalig jeugdinternational van Duitsland tegemoet kan zien. Dit komt de Limburgers goed uit, aangezien zij door de coronacrisis gedwongen zijn om het spelersbudget flink te kortwieken: “Vooralsnog met 25 procent”, vertelde manager voetbal Stan Valckx maandag in gesprek met Voetbal International. “En dat is dan ook nog gebaseerd op een seizoen voetballen mét publiek. Dus we houden momenteel wel een slag om de arm en kunnen nog niet alle besluiten nemen die we willen nemen.”

VVV is volgens de Limburger al bezig met de opvolging van Pachonik en heeft daarvoor oude bekende Moreno Rutten in het vizier. Hij stond in het verleden vier jaar onder contract in De Koel en is inmiddels op een zijspoor geraakt bij het Italiaanse Crotone. VVV probeerde hem in de winterstop al van de in de Serie B uitkomende club te huren, maar die deal ketste op het laatste moment af. Naast de rentree van Rutte zou VVV daarnaast ook bezig zijn met de terugkeer van Guus Hupperts, die door het faillissement van SC Lokeren zonder club zit.