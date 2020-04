Ook Barcelona en Juventus melden zich in strijd om ‘Nederlandse Lukaku’

Mohamed Sankoh heeft de Europese topclubs voor het uitzoeken. Na Chelsea en Atlético Madrid hebben nu ook Barcelona en Juventus interesse getoond in de zestienjarige Nederlandse spits, zo weet Voetbalzone. Sankoh speelt sinds 2018 in de jeugdopleiding van het Engelse Stoke City, waar hij de nodige indruk heeft gemaakt en zich in de kijker speelde bij verschillende grootmachten.

Sankoh speelde tot de zomer van 2018 in de jeugdopleiding van Sparta Rotterdam, tot hij naar Engeland verhuisde. De spits vond aan de andere kant van Het Kanaal onderdak bij Stoke City, waar hij veel indruk maakt. In het afgelopen anderhalf jaar speelde Sankoh zestien wedstrijden in de Onder-18 van the Potters, waarin hij goed was voor negen doelpunten en negen assists. Hij maakte dit seizoen tevens zijn debuut in de Onder-23 van Stoke City, voor wie hij voorlopig negen keer in actie kwam.

Voetbalzone publiceert in de loop van deze week een dubbelinterview met de broers Abdul en Mohamed Sankoh.

In de Onder-23 van Stoke City speelde Sankoh samen met zijn drie jaar oudere broer Abdul. Ook de oudste telg van de gebroeders Sankoh kwam tot de zomer van 2018 uit voor Sparta Rotterdam, tot de verhuizing naar Engeland. De jongste Sankoh wordt vanwege zijn imposante postuur en speelstijl veelvuldig vergeleken met Internazionale-spits Romelu Lukaku en speelde in de jeugdopleiding van Sparta geregeld als centrumverdediger, maar is in Engeland definitief in de punt van de aanval terechtgekomen.

In 2019 maakte Sankoh deel uit van het Oranje Onder-17 dat zich in Ierland tot Europees kampioen wist te kronen. Tijdens dat toernooi moest de spits veelal voorrang verlenen aan Ajax-spitsen Sontje Hansen en Brian Brobbey, al was hij een van de jongste spelers in de Oranje-selectie. Zodoende kwam Sankoh, die vanwege zijn roots ook kan kiezen voor een interlandloopbaan voor Sierra Leone, tot één basisplaats en één invalbeurt op het jeugd-EK, waarin hij niet wist te scoren.