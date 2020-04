Materazzi deelt grootste ergernis als speler: ‘Ik zou hem geen hand geven’

Marco Materazzi stond tijdens zijn actieve spelerscarrière bekend als een zeer robuuste en flamboyante verdediger en de Italiaan is nog altijd bijzonder uitgesproken. Materazzi sprak dit weekeinde via Instagram Live met oud-collega Sébastien Frey en liet zich tijdens het gesprek onder meer uit over één van zijn grootste ergernissen op het veld: het handenschudden na afloop van wedstrijden.

Spelers begraven na afloop doorgaans symbolisch de strijdbijl door elkaar de hand te schudden, maar met die traditie heeft Materazzi erg weinig. "Ik houd er niet van dat men na afloop van het laatste fluitsignaal van je verwacht dat je de tegenstander de hand schudt. Ik respecteer iemand die mij geen hand geeft omdat ik hem irriteer. Het is beter om eerlijk te blijven", zo vertelt de oud-verdediger van onder meer Internazionale en Everton.

"Het is prima om je tegenstander na afloop een hand te geven als je dat wil, maar het zou geen verplichting moeten zijn", stelt Materazzi, die vervolgens een sneer uitdeelt aan zijn voormalig trainer Rafael Benítez. "Ik zou Benítez bijvoorbeeld geen hand geven." Materazzi, inmiddels 48 jaar, werkte in het seizoen 2010/11 enkele maanden onder Benítez en leeft kennelijk nog altijd op gespannen voet met de Spaanse trainer.

Materazzi haalde in het verleden veelvuldig uit naar Benítez en bewaart onduidelijk betere herinneringen aan José Mourinho, diens voorganger bij Inter. Onder leiding van de Portugees wonnen de Italianen in het seizoen 2009/10 de treble. "José was fenomenaal, hij wist hoe hij de spanning binnen een team op peil moest houden. In de rust van de Champions League-finale tegen Bayern München, zei hij: 'We spelen te goed, we moeten minder goed spelen'", memoreert Materazzi. "Fantastisch!"