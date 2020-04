Michael Edwards: De ‘laptopgoeroe’ achter het succes van Liverpool

Liverpool is momenteel een van de sterkste ploegen ter wereld en dat is voor een groot deel te danken aan trainer Jürgen Klopp, al wil hij alle lof graag delen met de relatief onbekende Michael Edwards. Laatstgenoemde wordt niet eens officieel genoemd op de clubsite, maar is achter de schermen degene die de knopen doorhakt bij transfers. Zodoende is hij de samensteller van het elftal dat vorig seizoen de Champions League won en deze jaargang in recordtempo op de titel in de Premier League afstevende, tot het coronavirus roet in het eten gooide.

Door Thijs Verhaar

De mediaschuwe Edwards werkt sinds 2011 voor Liverpool en de veertigjarige Engelsman geldt tegenwoordig als een van de belangrijkste mannen binnen de club. De van Tottenham Hotspur overgenomen data-analist maakte snel naam voor zichzelf en promoveerde in 2016 officieel tot sportief directeur. Zodoende heeft hij in geval van twijfel het laatste woord bij transfers. Zijn kantoor op clubcomplex Melwood sluit aan op dat van Klopp en de twee hebben een sterke band opgebouwd sinds de Duitser in oktober 2015 zijn intrede deed bij Liverpool. Samen met Mike Gordon, de baas van investeerdersgroep Fenway Sports Group, vormen zij de belangrijkste machtsvorm binnen de club.

De mening van Edwards is op transfergebied bijzonder invloedrijk, zo bleek jaren eerder al toen hij nog moest overleggen met Brendan Rodgers. De voorganger van Klopp moest niets hebben van het idee dat er iemand anders over de transfers van zijn ploeg zou gaan. “In mijn beleving is de coach altijd de technisch directeur”, zou hij later zeggen. Het gevolg was dat Rodgers en het team van Edwards voortdurend lijnrecht tegenover elkaar kwamen te staan en de mannen met het geld kozen duidelijk partij voor laatstgenoemde. Rodgers voelde zich in zijn hemd gezet toen door hem gewenste spelers als Wilfried Bony, Ashley Williams en Ryan Bertrand niet werden aangetrokken.

In plaats daarvan moest hij mannen als Emre Can, Lazar Markovic en Roberto Firmino verwelkomen in zijn team. Zij werden aanbevolen door de scouting en het data-team van Edwards. Rodgers kreeg het elftal niet meer aan de praat en werd in zijn derde seizoen ontslagen, waarna binnen enkele dagen verhalen in de Engelse media verschenen dat hem de voet dwars was gezet door ‘laptopgoeroe’ Edwards. Hij zou zich blindstaren op statistieken en de trainer hebben opgescheept met matige aankopen. Zo vroeg de Daily Mail zich onder meer af waarom de club in vredesnaam 33 miljoen euro neertelde om Firmino te kopen van Hoffenheim.

Brendan Rodgers nam na zijn ontslag even pauze en ging vervolgens aan de slag bij Celtic, met wie hij tweemaal de Schotse landstitel won. Momenteel is hij de gevierde trainer van stuntploeg Leicester City.

Rodgers was naar verluidt bijzonder ontevreden met de Braziliaan, want hij had in zijn ogen niet genoeg snelheid om te slagen in de Premier League. Een kleine vijf jaar later kunnen we concluderen dat Edwards het beter heeft gezien dan de trainer, want Firmino is uitgegroeid tot sleutelspeler van Liverpool. Zodoende prijkt hij op een lange lijst succesaankopen die op het conto van Edwards moeten worden geschreven. Hij haalde naast Firmino ook topspelers als Sadio Mané, Georginio Wijnaldum, Mohamed Salah, Andy Robertson, Alex Oxlade-Chamerlain, Virgil van Dijk en Alisson Becker binnen, terwijl ook Naby Keïta en Takumi Minamino uit lijken te groeien tot succesverhalen op Anfield.

“Zijn hele team levert geweldig werk”, prees Klopp toen hij in december een nieuw contract tekende. De Duitser stapt vaak even binnen bij het kantoor van Edwards om samen te sparren over mogelijke versterkingen voor de komende seizoenen. De twee hebben duidelijk respect voor elkaar en streven een gezamenlijk doel na: een zo sterk mogelijke selectie om te jagen op alle mogelijke hoofdprijzen. “Ons succes vereist heel veel denkwerk”, aldus Klopp. “Hij is een diepe denker en zelfs als we het in eerste instantie niet eens zijn, komen we er na een tijdje altijd samen uit.”

Klopp heeft een rotsvast vertrouwen in Edwards, die alle aandacht bewust naar de Duitser uit laat gaan. Ook interviews geeft hij vrijwel nooit, maar zijn werk spreekt voor zich. Samen met head of recruitment Dave Fallows, hoofdscout Barry Hunter en een vierkoppig reseachteam is hij verantwoordelijk voor de lastige taak om Klopp te voorzien van spelers die precies passen in het spel wat de Duitser wil spelen. Aanwinsten hebben dus snelheid, techniek en honderd procent toewijding nodig, terwijl er ook wordt gekeken naar multi-inzetbaarheid en het karakter om aan te haken bij de extreem gretige en competitieve groep van Liverpool.

Zo was het Edwards die Klopp ervan overtuigde dat de eerder bij Chelsea geflopte Salah zou uitgroeien tot een doelpuntenmachine. Met 91 goals in 144 wedstrijden heeft de Egyptenaar zijn gelijk ruimschoots bewezen. Ook was de ‘laptopgoeroe’ de persoon die zijn collega’s verzekerde dat de bij het bescheiden Hull City actieve Andy Robertson een wereldspeler in de dop was. En toen de trainer in 2018 een middel zocht om de zwakke plek van het elftal - de defensie - te versterken, pushte Edwards net zo lang tot Van Dijk werd gekocht, terwijl hij later ook Alisson en Fabinho mocht verwelkomen.

Sinds hij aan de touwtjes trekt, is er geen club in Engeland die zoveel uitgaf aan vergoedingen voor zaakwaarnemers als Liverpool. Get the agent, get the player is zijn motto en dat is een duidelijke verandering van strategie voor de club die Van Dijk en Alisson als duurste speler ooit op hun positie binnen hengelde. Ook Keïta, Fabinho, Mané, Salah en Oxlade-Chamberlain kostten ieder meer dan dertig miljoen euro. Toptalent is nu eenmaal prijzig en de clubleiding is ten volle bereid te investeren aangezien er ook veel geld binnen komt.

Met de verkoop van spelers als Christian Benteke, Jordan Ibe, Mamadou Sakho, Joe Allen, Danny Ward, Kevin Stewart, Dominic Solanke, Ryan Kent, Rafa Caacho en Danny Ings werd een kapitaal opgehaald, terwijl de toptransfer van Philippe Coutinho naar Barcelona genoeg geld in het laatje bracht om Van Dijk en Alisson te kopen. Edwards en zijn team halen bovendien geld op met verhuurperiodes van talentvolle spelers als Harry Wilson, Marko Grujic en Sheyi Ojo, die allen nog op de radar staan om in de nabije toekomst door te groeien tot de hoofdmacht.

Edwards en Klopp overleggen tot slot ook geregeld met hoofd jeugdopleiding Alex Inglethorpe, die hen op de hoogte houdt van veelbelovende jeugdspelers. Veel clubs zouden bijvoorbeeld de markt zijn opgegaan toen eerste rechtsback Nathaniel Clyne in 2017 een zware blessure opliep, maar Liverpool durfde het aan te vertrouwen op de jonge en druistige Trent Alexander-Arnold. Hij greep zijn kans en is nu een onbetwiste basisspeler. Hetzelfde lijkt te gaan gebeuren met Curtis Jones, die volgend seizoen zijn kansen gaat krijgen als opvolger van de afzwaaiende routinier Adam Lallana.

De piepjonge Neco Williams wordt daarnaast de tweede rechtsback achter Alexander-Arnold zodat Liverpool zich weer vele miljoenen kan besparen die elders gebruikt kunnen worden, bijvoorbeeld om een nieuwe aanvaller te halen. Onder meer Timo Werner en Jadon Sancho worden genoemd om te kunnen rouleren met de door Edwards samengebrachte aanval Salah, Mané en Firmino. Een extra doelpuntenmaker van formaat zou Liverpool nog sterker maken en met Klopp als inspirator en Edwards als man achter de schermen is het vrijwel zeker dat de ploeg ook de komende jaren mee kan strijden om alle prijzen.