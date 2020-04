Edson Álvarez wijst opvallende droomclub aan: ‘Ik volg ze al van jongs af aan’

Edson Álvarez maakte afgelopen zomer de overstap van Club América naar Ajax. De Mexicaans international, voor wie de Amsterdammers vijftien miljoen euro neertelden, droomt ervan om ooit voor Manchester City te spelen. In een Q&A met fans op het Instagram-kanaal van Ajax bestempelt Álvarez de regerend kampioen van Engeland als zijn droomclub.

“Ik zou op een dag graag voor Manchester City willen spelen. Het is een club die ik al van jongs af aan volg. Ik vind het een geweldige club. Als ik moest kiezen, ga ik voor Manchester City”, geeft Álvarez te kennen. De 22-jarige verdediger slaagde er voorlopig nog niet in om een basisplaats te veroveren bij Ajax, maar is desondanks te spreken over Amsterdam. “Ik houd van Amsterdam, de mensen zijn heel aardig en beleefd. Ik ga er graag op uit, om te kijken naar de mensen op de fietsen of de grachten.”

Bij Ajax heeft Álvarez een goede verstandhouding met Bruno Varela, Nicolás Tagliafico en Lisandro Martínez. “Ik heb een goede connectie met al mijn teamgenoten, eerlijk gezegd. Maar door de taalbarrière breng ik de meeste tijd door met Nico, Bruno en Lisandro”, zegt de 31-voudig Mexicaans international. Als hij gevraagd wordt naar zijn favoriete wedstrijd in het shirt van Ajax, wijst hij naar de met 2-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen APOEL Nicosia in de voorronde van de Champions League. “Ik kreeg mijn eerste basisplaats en scoorde direct. De sfeer in het stadion was buitengewoon.”

Álvarez krijgt tevens de vraag wie tot dusver zijn moeilijkste tegenstander was. “Mijn moeilijkste tegenstander was Neymar, ik heb tegen hem op het WK van 2018 gespeeld. We weten allemaal waartoe hij in staat is, dat was een hele moeilijke wedstrijd”, verwijst Álvarez naar de achtste finales van het WK 2018 tussen Brazilië en Mexico (2-0). Hij wijst Ronaldinho aan als zijn grote idool. “Hij deed ons op andere manier naar het voetbal kijken, door zijn magie en plezier.”