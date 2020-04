‘Feyenoord wil graag door met huurling; vraagprijs van drie miljoen euro’

Feyenoord wil de samenwerking met Edgar Ié graag voortzetten, zo schrijven Turkse media zaterdag. Het is echter maar de vraag of Trabzonspor medewerking zal willen verlenen. De eigenlijke werkgever ziet nog toekomst in de verdediger, die vorig jaar zomer van Lille werd overgenomen en enkele dagen later op huurbasis naar Rotterdam vertrok.

Volgens de laatste berichten uit Turkije zou Feyenoord welwillend staan tegenover de definitieve komst van de 25-jarige Ié, al is het standpunt van Trabzonspor leidend. De Turkse club sluit niet uit dat de Portugese verdediger komend seizoen aan de A-selectie wordt toegevoegd. De verwachting is dat Trabzonspor een vraagprijs van drie miljoen euro zal hanteren, indien men er toch voor kiest om afscheid te nemen.

Mede door blessureleed, een kwetsuur aan de hamstrings, staat de teller van Ié in dienst van Feyenoord op negentien optredens in alle competities, waarvan zeventien in de basis. In de laatste duels voorafgaand aan de voetbalstop door de coronacrisis verscheen hij weer in de basisopstelling van de Rotterdammers.

Ié doorliep de jeugdopleiding van Sporting Portugal en maakte als tiener de overstap naar Barcelona, waar hij tot 48 duels voor Barcelona B kwam en in december 2014 zijn enige wedstrijd in de hoofdmacht speelde: een invalbeurt van 27 minuten in de bekerwedstrijd tegen Huesca. Via Villarreal B, Belenenses en Lille streek de enkelvoudig A-international neer bij Trabzonspor.