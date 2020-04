Burgemeester Eindhoven haalt wéér uit naar KNVB: ‘Ze moeten mond houden’

Eindhovens burgemeester John Jorritsma gaf deze week aan dat hij niet wil dat de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie worden hervat vanaf juni. De KNVB wil graag dat de competitie deze zomer wordt afgemaakt, maar Jorritsma vindt dat onverantwoord. De burgervader gaat vrijdag in gesprek met het Eindhovens Dagblad dieper in op zijn eerdere uitlatingen. “Voetbal is er voor de samenleving, maar de samenleving is er niet voor het voetbal. Dat zou wat moois worden.”

Jorritsma is naar eigen zeggen ‘boos en zelfs rabiaat’. Zelfs als ‘enorme voetballiefhebber’ weigert hij voor het voetbal een status aparte te creëren. “De KNVB heeft er zelf voor gezorgd dat ik naar buiten ben getreden. Ze hadden zich van mij best in stilte mogen beraden op de mogelijkheid om de competitie uit te spelen, maar hebben al met de buitenwereld gedeeld dat ze in juni weer denken aan beginnen. Dat is me in het verkeerde keelgat geschoten en ik ben er ook kwaad om”, vertelt hij aan het regionale dagblad. “Ze moeten hun mond houden, omdat ze nu een maatschappelijke beweging op gang brengen.

“Dat is ongepast, terwijl we hier in Brabant en ook elders keihard bezig zijn om de samenleving overeind te houden. Er zijn enorme zorgen in de medische wereld, in de thuiszorg en verpleeghuizen en nog veel meer. Als je dan een bericht van de KNVB leest, lijkt het net of er niks aan de hand is. Voor mij was het toen tot hier en niet verder.” Jorritsma benadrukt dat niet hij maar de KNVB had kunnen wachten tot het kabinet op 21 april de volgende update geeft. “Niet ik, maar zij lopen voor de troepen uit”, verzekert de burgervader. “Ik moet mijn handhavers opdragen om op te treden tegen samenscholingen en dan zou bijvoorbeeld PSV in mei al op De Herdgang gaan trainen met elkaar? Dat kan niet. Ook dat is samenscholing en dan wordt gehandhaafd. Op dit moment zijn tot 1 juni alle evenementen verboden en het is echt niet zo dat op 2 juni ineens alles kan.”

“Als na 1 juni iets verandert, zal het ventiel uiterst voorzichtig worden opengedraaid. Als het al gebeurt. We hebben ook daarna nog een tijd te maken met een anderhalve meter-samenleving en dan is voetbal onmogelijk. Je bent dan namelijk aan het samenscholen met 22 man.” Jorritsma vraagt zich af of voetbal zo belangrijk is dat het een uitzondering moet zijn en wijst erop dat het Champions League-duel tussen Atalanta en Valencia in Milaan mogelijk de brandhaard van het coronavirus in Europa is geweest. “Ik ga het de komende tijd niet voor mijn verantwoordelijkheid nemen om hier in de stad betaald voetbal-activiteiten te laten plaatsvinden. Ook niet zonder publiek. De KNVB mag zich realiseren dat er op dit moment elke dag zo’n honderdvijftig mensen aan het virus overlijden en dat de ic’s vol liggen met mensen. Wat is voetbal dan nog?”

Vanwege de coronacrisis rolt de bal al meer dan een maand niet meer in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie. Topclubs als Ajax, AZ en PSV lieten al weten dat het seizoen maar moet worden beëindigd. De KNVB en de Europese voetbalbond UEFA willen vooralsnog dat de competitie wordt afgemaakt. Jorritsma voorziet dat de ‘twaalfde man’ bij voetbalwedstrijden naar de stad zal togen. “Mensen gaan samenscholen rond het stadion. Ik ga dat niet faciliteren en daarop niet handhaven. We hebben er ook simpelweg de menskracht niet voor. Denken we nu echt dat we dan op korte termijn weer evenementen met duizenden mensen kunnen toestaan? Ik ben verantwoordelijk en heb sterk het gevoel dat ik deze week op een goede knop heb gedrukt.”