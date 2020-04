Daley Blind verrast met nieuw kapsel; Balotelli sloopt controller PlayStation

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Daley Blind zorgde dinsdag voor lichte verbazing op Instagram. De verdediger van Ajax verraste zijn volgers namelijk met een nieuw kapsel.





Mario Balotelli werd door zijn kledingsponsor Puma gevraagd een ‘skill video’ te plaatsen. De Italiaanse spits zorgde vervolgens voor verbijstering door zijn PlayStation-controller een aantal keer hard op de grond te laten vallen. Balotelli liet naderhand via Instagram Stories zien dat de desbetreffende controller behoorlijk beschadigd was. Gelukkig had hij er thuis nog een aantal liggen.





Tonny Vilhena zette zijn vriendin Lana Slier dinsdag in het zonnetje. Slier vierde namelijk haar 27ste verjaardag.





Ook Franck Ribéry was dinsdag jarig. Voormalig ploeggenoot Kevin-Prince Boateng begeleidde zijn felicitaties aan de Fransman op Instagram met een spraakmakende video.





Diverse spelers van AZ zetten dinsdag hun beste beentje voor. In samenwerking met supermarkketen Vomar bezorgden onder anderen Ron Vlaar, Marco Bizot en Dani de Wit boodschappen aan seizoenskaarthouders van AZ ouder dan zeventig jaar. Een prachtig gebaar tijdens de coronacrisis.





David Neres speelde zijn laatste wedstrijd voor Ajax vanwege een blessure in november vorig jaar, maar de Brazilian lijkt aardig op de weg terug.





Ook Marco van Ginkel revalideert momenteel van een blessure. De middenvelder van Chelsea deed deze week wat oefeningen op Stamford Bridge.





Ondertussen schaafde Van Ginkels ploeggenoot Andreas Christensen thuis zijn golftechniek bij. Chelsea-icoon John Terry deed dat in de buitenlucht.





Warner Hahn, Jeremiah St. Juste en Theo Janssen maakten deze week (met hun gezinnnetjes) een boswandeling.





Eloy Room en Jesse Lingard maakten eveneens optimaal gebruik van het mooie weer en trainden in de achtertuin.





Luis Suárez vermaakte zich ook in de buitenlucht: hij deed een dansje met zijn dochter Delfina.