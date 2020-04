Dienstplicht Heung-Min Son: CBRN-training, traangas en ‘live fire drills’

Heung-Min Son gaat zijn militaire dienstplicht in Zuid-Korea deze maand vervullen, zo maakte Tottenham Hotspur maandag bekend. Waar al zijn mannelijke landgenoten in principe verplicht zijn om een militaire training van 21 maanden te volgen, is de dienstplicht van Son ingekort tot slechts 4 weken doordat hij in 2018 als dispensatiespeler de Aziatische Spelen met Zuid-Korea Onder-23 won. Desondanks mag de 27-jarige aanvaller van the Spurs zich voorbereiden op een aantal zware weken.

Volgens ESPN zal Son niet worden gespaard tijdens zijn dienstplicht. De Zuid-Koreaan zal onder meer blootgesteld worden aan traangas en moet hij aan de bak tijdens live fire trainingen. Verder staat er een zware mars van dertig kilometer op het programma, die hij moet voltooien met een volle rugzak. Daarnaast staan er chemische, biologische, radiologisce en nucleaire oefeningen gepland, ook wel CBRN-training genoemd, terwijl hem ook wordt aangeleerd om met vuurwapens om te gaan. Volgens lokale media begint Son op 20 april aan zijn dienstplicht op het Koreaans eiland Jeju.

“De CBRN-training is normaliter het zwaarste onderdeel van de bootcamp”, laat een woordvoerder van de Koreaanse marinekorps weten aan Reuters. “Zodra je in dienst bent, leer je om te gaan met een vuurwapen, te ademen door een gasmasker en mee te doen in gevechten. Tijdens de mars lopen leden van het marinekorps met veertig kilo aan bepakking, maar bij alternatieve trainingen kan dit een stuk lichter zijn, afhankelijk van het trainingsprogramma.” De woordvoerder laat weten dat Son een ingekorte versie van het programma moet afwerken.

Son is al enige tijd in Zuid-Korea. Na de uitbraak van het coronavirus reisde hij af naar zijn geboorteland. Naar verwachting keert hij in mei weer terug in Engeland. Mocht de Premier League hervat worden, dan is het nog maar de vraag of Son zijn club van dienst kan zijn. De 89-voudig international liep in februari een armblessure op. Manager José Mourinho zei destijds dat hij dit seizoen niet meer op Son rekent.