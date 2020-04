Ryan Donk bedankt voor terugkeer naar Eredivisie

Sevilla gaat zich met een ‘behoorlijk bedrag’ bij Liverpool melden voor Xherdan Shaqiri. The Reds verlangen vijftien miljoen euro voor de Zwitserse vleugelaanvaller, die tevens begeerd wordt door CSKA Moskou en AS Roma. (Blick)

De verdediger annex middenvelder is bij Galatasaray momenteel in het bezit van een aflopende verbintenis.