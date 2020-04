Nagenieten: fraaie doelpunten van Philippe Coutinho bij Bayern München

Bayern München zal de komende maanden een beslissing over de continuïteit van Philippe Coutinho moeten nemen. De Braziliaanse spelmaker speelt dit seizoen op huurbasis in Beieren en met een definitieve overname van Barcelona is een contractueel bepaald bedrag van 120 miljoen euro gemoeid. Met negen doelpunten en acht assists in alle competities voldeed Coutinho tot aan de coronacrisis in ieder geval aan de verwachtingen.