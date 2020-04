De ‘American Dream’ van Siem de Jong: ‘Heb nu maar keukenrollen gehaald’

Siem de Jong maakte afgelopen maand de overstap van Ajax naar FC Cincinnati, maar heeft in verband met de coronacrisis nog geen wedstrijd kunnen spelen voor de Major League Soccer-club. De 31-jarige middenvelder maakte zelfs maar drie groepsrainingen mee, alvorens het trainingscomplex op slot ging. Het plan is om op 10 mei weer samen te komen, maar dat ziet de Nederlander vooralsnog niet gebeuren.

“Toen we hier net waren, zei Donald Trump nog dat het virus wel zou overwaaien. Iedereen zag al de beelden vanuit China en Europa, maar het duurde in de VS even totdat de ernst van het coronavirus doordrong”, vertelt De Jong, die met zijn verloofde en twee kinderen een appartement in het centrum van Cincinnati heeft betrokken, in gesprek met Het Parool. “Er werd nonchalant over gedaan, nu worden overal strenge maatregelen genomen. Er zijn steden in volledige lockdown.”

Het hamsteren in supermarkten is dan ook begonnen. “Net als in Europa gaat toiletpapier hard. Ik snap nog steeds niet waarom, het zal een psychologisch effect zijn”, vervolgt de ex-Ajacied. “Mensen doen elkaar na. Ik heb nu maar keukenrollen gehaald; alle schappen waren leeg. Wij zijn niet zo van hamsteren, onze koelkast en vriezer zijn ook niet zo groot. We hebben alleen wat meer luiers en babyvoeding in huis gehaald.”

De Jong speelde op 26 januari tegen FC Groningen zijn laatste officiële wedstrijd voor Ajax. Hij wilde elke week spelen en ging dan ook in op de avances van FC Cincinnati. “De laatste jaren was ik zoekende door blessures, maar ik ben fit en wil weer wedstrijden spelen. Daarnaast sprak het leven in de VS ons ook aan.” Voetbal is nu bijzaak in de Verenigde Staten. “Laten we hopen dat de crisis snel eindigt. Voor nu blijven we gewoon maar binnen. Het wordt heel veel Disneyfilms kijken.”