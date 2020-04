‘Speler moet boete van 100.000 euro betalen vanwege ’corona-party‘’

Amine Harit moet volgens BILD een boete van honderdduizend euro betalen nadat hij 's nachts feestvierde in een shishabar in Essen tijdens de uitbraak van het coronavirus. Schalke 04 had hun spelers op het hart gedrukt zo min mogelijk naar buiten te gaan om de verspreiding van het virus tegen te gaan, maar Harit hield zich niet aan de regels.

De 22-jarige aanvallende middenvelder werd in de nacht van 19 op 20 maart 'betrapt' nadat omwonenden de politie hadden gebeld. De bar bleek midden in de nacht nog open te zijn terwijl dat niet was toegestaan vanwege de coronacrisis. Bij een controle werden naast het personeel nog tien andere aanwezigen aangetroffen, waaronder Harit. BILD wist toe te voegen dat alle aanwezigen er met een mondelinge waarschuwing vanaf waren gekomen.

Woensdag meldt de Duitse boulevardkrant dat Harit door de 'corona-party' alsnog flink moet boeten. Naar verluidt moet Harit een bedrag van honderdduizend euro schenken aan het goede doel in de strijd tegen het coronavirus. Sportief directeur Jochen Schneider bevestigde eerder al dat Harit in de fout was gegaan. De sportbestuurder kondigde aan dat de speler een bedrag zou overmaken naar het goede doel en dat zou inmiddels zijn gebeurd.

"Het klopt dat Amine daar met een bekende was, terwijl hij eigenlijk thuis onder de wol had moeten liggen. Het was een fout, dat ziet hij zelf ook in", zei Schneider. "Ik heb nog eens benadrukt hoe ernstig de situatie is. In deze erge crisissituatie zijn dingen die gisteren nog normaal waren, vandaag niet meer te tolereren. Het spijt Amine enorm en het zal niet nog een keer voorkomen."