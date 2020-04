Daley Blind beunt bij als influencer; Rio Ferdinand opent eigen YouTube-kanaal

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Daley Blind beunt tijdens de coronacrisis lekker bij. De verdediger van Ajax en het Nederlands elftal is namelijk het gezicht van het kledingmerk Vingino. Blind maakte maandag als een ware influencer via social media reclame voor de nieuwe collectie van het kledingmerk.





Ook Rio Ferdinand lijkt zijn zinnen gezet te hebben op een bestaan als influencer: samen met zijn partner Kate heeft de oud-verdediger van onder meer Manchester United een YouTube-kanaal geopend. Ferdinand zal fitnesscontent gaan maken, zo heeft hij aangekondigd.





PSV’er Michal Sadílek trok er maandag op uit voor een bosloop. John Terry, assistent-trainer van Aston Villa, deed toevallig hetzelfde.





Spelers als Dani Carvajal (Real Madrid), Nemanja Matic (Manchester United) en Leonardo Bonucci (Juventus) trainden binnen, terwijl Oussama Idrissi en Zakaria Aboukhlal van AZ er een alternatieve training op na hielden.





Nordin Amrabat vierde maandag zijn 33ste verjaardag. De ex-speler van onder meer VVV-Venlo en PSV deed dat in Riyad, waar hij tegenwoordig actief is voor Al-Nassr. Zijn broertje Sofyan zette hem vanuit Italië in het zonnetje.





Granit Xhaka, Philippe Coutinho, Robin van Persie en Axel Witsel brachten de digitale felicitaties over aan hun partners.





Gareth Bale is een fervent golfer en maakte maandag met veel plezier tijd vrij voor de volgende challenge.





We eindigen met Jetro Willems. De verdediger van Newcastle United gaf via Instagram het goedbedoelde advies om tijdens de coronacrisis veilig binnen te blijven. Dat deed hij uiteraard in stijl.