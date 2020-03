‘Rüstü (46) in kritieke toestand in ziekenhuis na besmetting met coronavirus’

Rüstü Reçber ligt sinds zaterdag in een ziekenhuis in Turkije vanwege besmetting met het coronavirus en volgens verschillende lokale Turkse media is de situatie van de oud-doelman in de afgelopen dagen flink verslechterd. De situatie van de inmiddels 46-jarige Rüstü zou zelfs kritiek zijn, zo klinkt het. Zijn vrouw Isil Reçber maakte het nieuws over de besmetting bij haar echtgenoot afgelopen weekeinde wereldkundig.

Volgens diverse media in Turkije keerde Rüstü onlangs terug van een reis naar de Verenigde Staten en ging hij direct weer aan het werk in zijn geboorteland, zonder de geadviseerde veertien dagen quarantaine in acht te nemen. Het kwam de voormalig doelman van onder meer Fenerbahçe en Barcelona op nogal wat kritiek te staan op de sociale media. Isil Reçber laat via Instagram dat de symptomen van het coronavirus zich in rap tempo hebben ontwikkeld.

De vrouw van Rüstü en hun kinderen testten negatief op het coronavirus. "Rüstü ligt in het ziekenhuis en we mogen hem niet zien. Dat is het moeilijkste van alles, dat we niet bij hem mogen zijn. Maar God is groot en we vertrouwen hem toe aan de Turkse dokters. Deze dagen zullen ook voorbijgaan. Spaar alstublieft uw gebeden niet. #YouAreStrongRR", zo liet ze enkele dagen geleden weten via een post op Instagram.

Rüstü, die als bijnaam de Panter droeg tijdens zijn actieve loopbaan, kwam in totaal tot 120 interlands in het shirt van Turkije. Met zijn land reikte de recordinternational op het WK van 2002 tot de halve finale. Naast Fenerbahçe en Barcelona diende de voormalig sluitpost ook Antalyaspor en Besiktas. In 2012 zette Rüstü een punt achter zijn carrière.