‘Ronaldo had zoveel namen kunnen opnoemen, maar hij dacht aan mij’

PSV was in de zomer van 1994 behoorlijk slagvaardig op de transfermarkt. De Eindhovense club wist onder meer de Braziliaanse Ronaldo en Luc Nilis naar het Philips Stadion te halen. Laatstgenoemde bewaart goede herinneringen aan de samenwerking met zijn voormalig aanvalspartner. Nilis, die destijds overkwam van Adnerlecht, zal zijn allereerste ontmoeting met Ronaldo dan ook nooit meer vergeten.

"Het verhaal van onze ontmoeting was heel grappig", stelt Nilis in een interview met Voetbal International. "Wij namen deel aan een toernooi in het Olympisch Stadion van Barcelona. Ik hoorde dat Ronaldo, een zeventienjarige Braziliaan die de club gekocht had, mijn kamergenoot zou worden." Die beslissing bleek behoorlijk nadelig te zijn voor Nilis. "Ronaldo had een lange vlucht achter de rug en hij viel als een blok in slaap. Maar hij snurkte als een varken en in die omstandigheden kon ik onmogelijk op dezelfde kamer blijven liggen."

"Ik riep de teammanager en dokter erbij om het gesnurk te beluisteren en zij vonden het ook niet normaal", vervolgt Nilis zijn terugblik. "Ze hebben Ronaldo onderzocht en wat bleek? Hij snurkte door een aandoening van zijn keelamandelen. De dokters hebben die klieren pas tijdens de winterstop operatief kunnen verwijderen en al die tijd heeft hij uiteraard alleen geslapen." Het was even wennen dus tussen de twee aanvallers, maar er ontstond al snel een hechte band. Ronaldo noemde Nilis zelfs de speler aan wie hij het meeste heeft gehad in zijn loopbaan.

"Hij had zoveel namen kunnen opnoemen, maar hij heeft aan mij gedacht", aldus de trotse Nilis. "Hij zal misschien geoordeeld hebben dat ik hem geholpen heb aan zijn transfer naar Barcelona (in 1996, red.)." De Belgische oud-aanvaller heeft vooral een goed gevoel over de mens Ronaldo. "Ik herinner mij vooral zijn bescheidenheid. De Ronaldo die ik kende, was een man zonder kapsones." Jaren later kwamen de oud-spelers van PSV elkaar weer tegen. "Ik was op stedentrip in Madrid en hij heeft toen kaartjes voor mij geregeld voor een wedstrijd tegen Real Valladolid. Hij is na de wedstrijd zelfs naar mijn hotel gekomen om een shirt te overhandigen aan mijn zoon."