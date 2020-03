Gevallen WK-winnaar krijgt advies: ‘Stop met die rotzooi op sociale media’

De kans is groot dat de wegen van Mario Götze en Borussia Dortmund na dit seizoen scheiden. De aanvallende middenvelder heeft een aflopend contract en de club is niet bereid om zijn jaarsalaris van tien miljoen euro te handhaven als men überhaupt de contractuele samenwerking wil verlengen. De 27-jarige Götze kwam eerder dit seizoen maar weinig in de plannen van trainer Lucien Favre voor.

Michael Rummenigge, de jongere broer van Karl-Heinz Rummenigge, speelde in de jaren tachtig en negentig jarenlang voor Bayern München en Borussia Dortmund. Hij is nu bankier en een geslaagde zakenman. “Als ik lezingen geef, laat ik het publiek aan het einde altijd het moment van de goal van Götze in de finale van het WK van 2014 zien. Ik zie altijd een glimlach op het gezicht van de mensen verschijnen. En ik geniet er ook van”, erkent de oud-voetballer.

“Tegelijkertijd vind ik het ook altijd een beetje jammer. Ik vraag me wat er sindsdien is gebeurd. Wat is er gebeurd met die buitengewone voetballer die alles kon? Ik kan geen antwoorden op deze vragen vinden. Waarschijnlijk kan alleen Götze antwoord geven.” Rummenigge denkt dat Götze te vroeg naar Bayern is vertrokken. “Ik denk dat hij zich nog volop aan het ontwikkelen was. En ook na zijn terugkeer naar Dortmund haalde hij zijn niveau niet meer”, betreurt de oud-international van het voormalige West-Duitsland.

“Götze zal wat dingen moeten veranderen. Hij is zijn snelheid verloren. Hij zal zijn spel moeten veranderen, meer een spelmaker moeten zijn. Hij moet al die rotzooi op sociale media achterwege laten, ermee stoppen. Zich volledig op het voetbal storten. Soms, als ik hem bezig zie op Instagram, vraag ik mij af of hij nog een voetballer is of meer een artiest.” Rummenigge denkt dat een andere club goed kán uitpakken voor Götze. “Bijvoorbeeld clubs als Everton of West Ham United, of een middenmoter in Italië. In de Bundeliga zou hij bij Bayer Leverkusen en Borussia Mönchengladbach passen.”

Bijna zes jaar geleden, toen Götze de winnende treffer tegen Argentinië in de finale van het WK in Brazilië maakte, lag de wereld nog aan de voeten van de Duitser. Blessureleed en een stofwisselingsziekte zorgden ervoor dat zijn loopbaan echter in het slop is geraakt. Dit seizoen staat de teller om en nabij op zeshonderd minuten in alle competities. “Ik hoop dat hij de druk op zijn schouders kwijtraakt en weer de weg omhoog weet in te zetten, maar ik heb mijn twijfels.”