Woensdag, 25 Maart 2020

Opvolger David Silva kost Man City honderd miljoen

Emerson Palmieri is niet te spreken over ‘controlerende’ de manier van werken van Chelsea-manager Frank Lampard. De linksback, die in beeld is bij Juventus en Internazionale, heeft daarom zijn zinnen gezet op een vertrek. (Daily Mail)

Maxime Gonalons gaat waarschijnlijk definitief aan de slag bij Granada, dat hem dit seizoen al huurt. De Spanjaarden zijn van plan om AS Roma vier miljoen euro te betalen om zijn komst definitief te maken. (Diverse Spaanse media)

Manchester City is de volgende gegadigde voor Fabian Ruíz. Napoli wenst echter honderd miljoen euro te incasseren voor de Spanjaard, die in het Etihad Stadium wordt gezien als de opvolger van David Silva. (Corriere dello Sport)

Benoît Badiashile is in beeld bij Napoli en VfL Wolfsburg. Chelsea en Real Madrid hebben in een eerder stadium al naar de jonge verdediger van AS Monaco geïnformeerd. (Diverse Franse media)

Sporting Portugal is voor volgend seizoen op zoek naar een nieuwe doelman en heeft zijn oog laten vallen op Loris Karius. De Duitser mag aankomende zomer vertrekken bij Liverpool, dat hem momenteel verhuurt aan Besiktas. (O Jogo)