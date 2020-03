Vitesse slaagt in Duitsland bij zoektocht naar permanente opvolger Allach

Johannes Spors is per april de nieuwe technisch directeur van Vitesse, zo meldt de club dinsdag via de officiële kanalen. De 37-jarige Duitser, die eerder werkzaam was bij TSG Hoffenheim, RB Leipzig en Hamburger SV, heeft in Arnhem een contract tot medio 2023 ondertekend. Spors is de permanente opvolger van Mohammed Allach, die in januari bij Vitesse vertrok. De Gelderlander wist zondag al te melden dat de Arnhemmers rond waren met een nieuwe technisch directeur, zonder daarbij de naam te vermelden.

Spors kijkt uit naar zijn uitdaging bij Vitesse. "Met mijn eerder opgedane ervaring en het ruime takenpakket bij HSV heb ik een fundament gelegd voor mijn toekomst als technisch directeur", zo legt de nieuwe ‘td’ uit. "Ik kijk er nu naar uit om mijn visie en ideeën bij Vitesse te implementeren. In de prettige gesprekken is de ambitie duidelijk uitgesproken. We willen structureel meespelen om Europees voetbal. Vitesse zie ik als een club met veel mogelijkheden en uitstekende faciliteiten. Ik ga mijn hele hebben en houden geven om samen met de club de volgende stappen te zetten."

Vitesse zocht in de afgelopen tijd naar een ‘ambitieuze en moderne’ technisch directeur. "Vanzelfsprekend hebben we ook de Nederlandse markt in kaart gebracht, maar we hebben in Johannes de best passende kandidaat gevonden", verklaart algemeen directeur Pascal van Wijk. "Bij Vitesse durven we vernieuwend en vooruitstrevend te zijn. We willen stappen vooruit maken en daarvoor is durf nodig. We zien in Johannes die gedreven en moderne professional. Daarnaast staat Johannes voor innovatie en heeft hij brede ervaring opgedaan in alle aspecten die terugkomen in het vak van technisch directeur."

"Ook neemt hij een vernieuwend netwerk, manier van werken en internationale ervaring met zich mee", voegt Van Wijk daaraan toe. "Met Johannes aan het voetbaltechnische roer willen we graag voor de lange termijn slagen maken. Daarnaast willen we Marc van Hintum bedanken. Als echte clubman heeft hij de afgelopen maanden de rol van technisch directeur uitstekend ingevuld." Van Hintum keert terug naar de functie van Hoofd Scouting bij Vitesse.