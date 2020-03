‘Misschien komen Ronaldo en Messi hier wel heen om door te kunnen spelen’

In heel Europa liggen de competities voorlopig stil vanwege de uitbraak van het coronavirus. In Wit-Rusland is men echter niet van plan om de wedstrijden in de hoogste divisie op te schorten. Oud-speler Aleksandr Hleb, met een verleden bij onder meer Arsenal en Barcelona, vindt het onbegrijpelijk dat zijn landgenoten zo onverschillig omgaan met de coronacrisis. In Wit-Rusland zijn 81 gevallen van besmetting met het coronavirus bekend.

"Het lijkt wel of niemand er ook maar iets om geeft in Wit-Rusland", wordt de verbaasde Hleb geciteerd door onder meer The Sun en FOX Sports Australia. "Het is echt ongelooflijk. De hele wereld kijkt nu met belangstelling naar de Wit-Russische competitie. Iedereen zou zijn televisie moeten aanzetten om naar ons te kijken", aldus de voormalig middenvelder, die vorig jaar een punt zette achter zijn loopbaan.

"Toen de NHL besloot om de competitie in de Verenigde Staten tijdelijk stil te leggen vanwege de coronacrisis, gingen heel veel ijshockeyspelers naar Rusland om daar verder te kunnen spelen", vervolgt Hleb zijn betoog. Een vergelijking met de voetbalwereld volgt al snel. "Misschien komen Cristiano Ronaldo en Lionel Messi hier wel heen om door te kunnen spelen, weet je wel?"

Hleb vindt het een positief signaal dat onder meer de Champions League en Europa League voorlopig zijn stilgelegd. "Dat is een goede zaak, want de pandemie moet ten koste van alles worden gestopt. De UEFA heeft daarmee de juiste beslissing genomen." Hleb snapt in dat kader niet waarom het voetbal in Wit-Rusland gewoon doorgaat. "De regering vindt de coronacrisis niet zo erg als op het nieuws wordt gemeld. Jonge mensen en studenten denken er ook zo over. Ik blijf thuis met mijn gezin, maar als ik naar buiten ga, dan is het nog steeds erg druk op straat en in de restaurants. Misschien wordt de competitie over twee weken alsnog stilgelegd. Onze president wil wellicht wachten op verdere ontwikkelingen rondom het virus."