Lofzang voor ‘nieuwe Lampard’: ‘Hij heeft zich enorm verbeterd, een topspeler’

Ross Barkley maakte in januari 2018 de overstap van Everton naar Chelsea. De eerste twee jaar van de 26-jarige middenvelder in dienst van the Blues verliepen niet geheel vlekkeloos, daar hij in die periode lang niet altijd kon rekenen op een basisplaats. Barkley heeft desondanks veel indruk gemaakt op Joe Cole, die in gesprek met de Daily Star voorspelt dat hij in de voetsporen van Frank Lampard kan treden.

“Ross heeft zich enorm verbeterd, hij is een topspeler. Ik ben een groot fan van Barkley, altijd al geweest. Er wordt meer over Jack Grealish, James Maddison en Mason Mount gesproken, maar hij doet geweldig werk bij Chelsea. In de laatste wedstrijden, tegen Liverpool en Everton, was hij briljant. Absoluut fantastisch. Ik heb altijd gedacht dat hij zou uitgroeien tot een topspeler en ik denk dat hij nog jaren bij Chelsea zal spelen”, zegt Cole, die gedurende zijn loopbaan uitkwam voor onder meer Chelsea, Liverpool, Aston Villa en West Ham United.

“Voor Ross is het nu een uitdaging om uit te groeien tot een speler die Chelsea prijzen kan bezorgen, zoals zijn manager dat deed. Ik denk dat hij dat kan”, verwijst de oud-aanvaller naar Frank Lampard. Mogelijk vormt Barkley, die dit seizoen voorlopig twintig officiële wedstrijden speelde, volgend seizoen bij Chelsea het middenveld met Hakim Ziyech. De Marokkaans international, die bij Ajax dit seizoen als aanvallende middenvelder en buitenspeler fungeerde, maakt komende zomer de overstap naar the Blues.

“Ik ben blij als mensen gelijkenissen zien tussen mij en Ross, omdat ik een groot fan van hem ben. Ik denk dat ik me ontwikkeld heb bij Chelsea. Dat kwam niet alleen door José (Mourinho, red.), al is hij een fantastische manager. Ik speelde met betere spelers, de verwachtingen werden hoger en ik groeide. Door het winnen van prijzen krijg je vertrouwen”, reageert Cole op de vermeende gelijkenissen tussen hem en Barkley. “Ik vind alles goed aan Ross: zijn techniek, zijn mentale kracht, zijn tactisch inzicht. Ik denk dat hij een top, topspeler is voor Chelsea en Engeland. Door de evolutie van het voetbal zal hij steeds meer gewaardeerd gaan worden.”