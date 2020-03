Terry juicht transfer van dik 100 miljoen toe: ‘Eén van de beste ter wereld’

Chelsea verzekerde zich met het oog op volgend seizoen reeds van de komst van Hakim Ziyech en het is goed denkbaar dat the Blues in de zomerse transferperiode nog meer aankopen zullen doen. Jadon Sancho is één van de namen die veelvuldig wordt gelinkt aan een overstap naar Stamford Bridge en volgens John Terry zou de negentienjarige vleugelaanvaller van Borussia Dortmund uitstekend in het huidige elftal van manager Frank Lampard passen.

Chelsea deed de afgelopen twee transferperiodes, onder meer vanwege een transferban, geen aankopen en vertrouwde in de tussentijd op de jeugd. De vorig jaar aangestelde Lampard gooide jonge talenten als Tammy Abraham, Mason Mount en Billy Gilmour voor de leeuwen, maar aankomende zomer zou de oefenmeester naar verluidt graag weer wat nieuwe namen verwelkomen. Volgens de Evening Standard heeft de komst van Sancho aankomende zomer prioriteit voor Lampard en is Chelsea bereid om te voldoen aan de vraagprijs van 130 miljoen euro voor de aanvaller.

Terry zou de komst van Sancho in elk geval toejuichen. "Voor mij is hij op dit moment één van de beste jongelingen ter wereld, dus hij zou een geweldige aanwinst zijn voor Chelsea", wordt de huidige assistent-trainer van Aston Villa geciteerd door diverse Engelse media. Sancho is bij Dortmund in het bezit van een contract tot medio 2022, maar de Engels international zou niet onwelwillend staan tegenover een terugkeer naar Engeland, waar hij eerder Watford en Manchester City diende.

Terry speelde zelf als voetballer meer dan twintig jaar voor Chelsea en volgt de ontwikkelingen rondom de Londense club dan ook nog altijd nauwlettend. Hij is blij dat Lampard het aandurft om bij Chelsea te vertrouwen op de jeugd. "Billy Gilmour, Tammy Abraham, Mason Mount, Reece James: het rijtje van jonge speler is eindeloos. Dit seizoen zijn er zoveel positieve punten te zien bij Chelsea. De supporters van Chelsea hebben altijd willen zien dat jeugdspelers de kans krijgen en uiteindelijk debuteren in de hoofdmacht. Dat was al zo toen ik als speler hier doorbrak. Dit seizoen zien we dat veelvuldig. Toen Lampard de job kreeg, zeiden we dat er niemand anders beschikbaar was, maar de samenwerking met assistent Jody Morris, die de jonge spelers goed kent vanuit de jeugd, is uitstekend."