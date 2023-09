Van Bommel en Overmars kunnen na successeizoen in Antwerpen samen cashen

Vrijdag, 8 september 2023 om 19:02 • Bart DHanis • Laatste update: 19:07

Mark van Bommel en Marc Overmars staan hoog op het lijstje van Al-Shabab FC, zo weet de Belgische journalist Sascha Tavolieri vrijdagmiddag te melden. De club uit Saudi-Arabië leek volgens verschillende Engelse media te kiezen voor John Terry als nieuwe hoofdtrainer, maar nu meldt Tavolieri dat ook Van Bommel en Olivier Glasner nog in de race zijn om de openstaande vacature in te vullen.

De club wil naast Van Bommel ook Overmars naar het Midden-Oosten halen. De twee Nederlanders zijn momenteel beiden werkzaam bij Royal Antwerp FC, waar Overmars en Van Bommel als respectievelijk technisch directeur en manager vorig seizoen beslag wisten te leggen op het kampioenschap van België. In de voorrondes van de Champions League was Van Bommel eerder deze zomer te sterk voor AEK Athene, waardoor de 46-jarige trainer nu met zijn ploeg mag meedoen aan het miljardenbal.

Mocht Van Bommel op de interesse ingaan, dan wordt hij bij Al-Shabab de opvolger van de pas ontslagen Marcel Keizer. Keizer werd maandag ontslagen door de clubleiding, nadat hij geen van de vijf eerste seizoenswedstrijden had weten te winnen. De club staat momenteel één na laatste in de Saudi Pro League, maar kondigde vlak voor het sluiten van de markt nog wel de komst van Yannick Carrasco aan.

Volgens de journalist van RMC Sport probeert Al-Shabab momenteel Overmars en Van Bommel te overtuigen om naar de golfstaat te trekken. Hoe het succesduo van Antwerp tegen een eventuele overstap aankijkt, is nog niet bekend. Overmars haalde Van Bommel op 1 juli 2022 naar België en dat bleek een gouden zet. De in Maasbracht geboren oefenmeester won al de Belgische landstitel, de Croky Cup en de Belgische Supercup met zijn werkgever. Onlangs verlengde Van Bommel zijn contract in Antwerpen nog tot medio 2025.