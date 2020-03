‘Man United denkt voorbij coronacrisis en aast op miskoop van 70 miljoen’

Manchester United is ondanks de coronacrisis naarstig op zoek naar versterkingen voor volgend seizoen en gaat zich mogelijk binnenkort bij Atlético Madrid melden. ESPN weet dit weekeinde namelijk te melden dat de Engelse grootmacht zijn zinnen heeft gezet op de komst van Thomas Lemar. Laatstgenoemde beleeft bij Atlético al enige tijd een troosteloze periode.

Lemar maakte in de zomer van 2018 voor ongeveer 70 miljoen euro de overstap van AS Monaco naar Atlético en groeide met die transfersom destijds uit tot de duurste aankoop uit clubhistorie van los Colchoneros. De 24-jarige vleugelaanvaller wist echter nooit te aarden in de Madrid en staat na 48 competitiewedstrijden op slechts 3 doelpunten, alle gemaakt in zijn debuutjaar.

Dit seizoen staat de positie van Lemar bij Atlético meer dan ooit ter discussie. Trainer Diego Simeone deed dit seizoen in alle competities 24 keer een beroep op Lemar; slechts 13 van zijn optredens kwamen vanuit de basis. Lemar gedijt nog altijd maar moeizaam in het behoudende spel van Atlético en de kans lijkt groot dat hij aankomende zomer daadwerkelijk de deur in het Wanda Metropolitano achter zich dichtslaat.

Arsenal, Tottenham Hotspur en Chelsea werden eerder al gelinkt aan Lemar, maar volgens ESPN is Manchester United op dit moment de belangrijkste gegadigde voor de linkspoot. The Red Devils hebben zich nog niet met een officieel bod gemeld bij Atlético, maar hebben hun interesse al wel kenbaar gemaakt bij de entourage van de flankspeler. Het contract van Lemar bij Atlético loopt na dit seizoen nog drie seizoenen door, maar in Engeland veronderstelt men dat Manchester United aankomende zomer met volle zakken de transfermarkt zal bestormen en de vraagprijs van Atlético geen obstakel hoeft te vormen. Eerder werd Arsenal-aanvalsleider Pierre-Emerick Aubameyang al veelvuldig in verband gebracht met een zomerse transfer naar Old Trafford.