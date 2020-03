Uithaal Van Leeuwen sorteert effect: FC Twente sluit deal voor 3,5 ton

FC Twente krijgt hulp van de gemeente Hengelo voor het opknappen van het trainingscomplex aldaar, zo weet TC Tubantia woensdag te melden. De gemeente stelt 350.000 euro ter beschikking voor de verbetering van de velden, die volgens de beleidsbepalers van FC Twente niet langer voldoen aan de normen van vandaag de dag. Het gaat om een tienjarige overeenkomst tussen de gemeente Hengelo en de nummer veertien in de Eredivisie.

Voor FC Twente is er echter wel de mogelijkheid om na drie jaar een punt te zetten achter de samenwerking. Volgens bovengenoemde krant is dat vooral belangrijk met het oog op de samenwerking met streekgenoot Heracles Almelo. Beide clubs gaan met met ingang van volgend seizoen op gelijkwaardige basis invulling geven aan de gezamenlijke jeugdopleiding, zo werd vorige week duidelijk. Door de ontsnappingsclausule is het voor FC Twente op termijn alsnog mogelijk om een andere locatie voor het trainingscomplex te vinden.

Mark Oude Bennink, beleidsmedewerker sport van de gemeente Hengelo, liet zich onlangs tegenover TC Tubantia uit over de samenwerking met FC Twente. De bestuurder zei dat ‘Hengelo bereid is te investeren, maar wij vragen van FC Twente dan wel dat ze voor een langere periode in Hengelo blijven’. In Enschede is al langer onvrede over de trainingsfaciliteiten, door algemeen directeur Paul van der Kraan omschreven als ‘topsportonwaardig’. Technisch directeur Ted van Leeuwen ging nog een stapje verder. "Het is dat we drie geweldige groundsmen in dienst hebben, anders was het nog veel slechter geweest. Die mannen doen er echt alles aan, maar het is natuurlijk te gek voor woorden dat ze elke dag beginnen met een overleg om te bepalen waar de eerste selectie terecht kan", zo zei hij onlangs tegen TC Tubantia.

FC Twente, dat jaarlijks 180.000 euro betaalt voor de huur van de trainingsvelden, is al langer in gesprek met de gemeente Hengelo over de samenwerking op lange termijn. De huidige verbintenis tussen beide partijen loopt door tot medio 2021. FC Twente huurt momenteel één kunstgrasveld en vier natuurgrasvelden. Daarnaast wordt met amateurclub Barbaros nog een kunstgrasveld en een natuurgrasveld gedeeld. Met het beloofde bedrag van 350.000 euro worden de trainingsvelden binnenkort grondig gerenoveerd.