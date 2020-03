‘Feyenoord speelt mogelijk cruciale rol bij uitgaande transfer Ajax’

Ryan Gravenberch is nog altijd nadrukkelijk in beeld bij AS Roma. La Gazzetta dello Sport schrijft woensdagochtend dat de Italiaanse club een idee heeft bedacht om de transfer van de zeventienjarige middenvelder van Ajax naar Rome te bekostigen. Mogelijk biedt een definitieve transfer van Rick Karsdorp aan Feyenoord uitkomst.

AS Roma heeft met Karsdorp en aanvaller Patrik Schick (RB Leipzig) twee spelers die momenteel worden verhuurd. Beide spelers gaan zich mogelijk definitief aansluiten bij hun huidige werkgevers als men besluit de knip te trekken. Gezamenlijk moeten Karsdorp (8 miljoen) en Schick (28 miljoen) circa 36 miljoen euro opleveren, een flink bedrag waarmee AS Roma weer versterkingen kan halen.

Van der Sar: 'Door uitstel EK hopelijk tijd om competities af te ronden'

Het valt te betwijfelen of de Serie A-club daadwerkelijk het genoemde forse bedrag zal opstrijken, maar men zal in ieder geval het geld dat wel vrijkomt, reserveren voor Gravenberch, zo klinkt het. De jonge middenvelder ligt tot medio 2021 vast, waardoor Ajax mogelijk openstaat voor een transfer als het niet tot een contractverlenging komt. Beide partijen gaven eerder aan de intentie te hebben om een nieuwe deal te bewerkstelligen, maar vooralsnog is een akkoord niet bereikt.

Naar verluidt moet Gravenberch circa tien tot twaalf miljoen euro kosten. AS Roma is niet de enige gegadigde voor het toptalent, zo claimt de roze sportkrant. Ook twee andere topclubs in Europa zouden azen op de diensten van de jongeling. Eerder werd onder meer Juventus al in verband gebracht met de cliënt van zaakwaarnemer Mino Raiola.