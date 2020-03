‘Ajax kan profiteren van mislukte transferstrategie van Tottenham’

Jan Vertonghen gaat Tottenham Hotspur aan het einde van zijn aflopende contract verlaten, zo verzekert Football Insider. De verdediger ligt tot komende zomer vast bij the Spurs en de Londenaren hebben geen plannen om de verbintenis te verlengen. Ajax, dat afgelopen winter interesse toonde, kan zodoende de Belg over een paar maanden transfervrij inlijven.

Ajax en Internazionale probeerden afgelopen transferperiode Vertonghen te strikken, maar beide clubs konden zich niet vinden in de forse vraagprijs van Tottenham, zo klinkt het. Football Insider claimt net als De Telegraaf eerder dit jaar dat de Premier League-club circa dertien miljoen euro eiste, een bedrag dat de Amsterdammers te gortig was.

Daarnaast was het salaris van Vertonghen bij Tottenham een struikelblok volgens De Telegraaf. De 32-jarige stopper verdient naar verluidt circa tachtig- tot negentigduizend euro per week, wat neerkomt op vier tot vijf miljoen euro per jaar. Dergelijke bedragen willen de Amsterdammers niet betalen voor Vertonghen, waardoor een winterse transfer naar Ajax uitbleef.

Volgens Football Insider kwam Tottenham gedurende de winterse transferperiode met de tactiek om de vraagprijs te verlagen om alsnog wat geld over te houden aan Vertonghen. De club besloot de vraagprijs naar verluidt meer dan te halveren, maar deze noodgreep bleek te laat te zijn ingezet. Nu laat Tottenham de routinier gratis de deur uitlopen, zo klinkt het.

Erik ten Hag erkende eerder bij Rondo van Ziggo Sport dat de 118-voudig international op de radar staat bij Ajax. "Jan is een speler met een verleden bij Ajax. Hij kent de filosofie van de club. Natuurlijk volgen wij zijn situatie nadrukkelijk. Je moet ook kijken naar de positie waarop iemand kan spelen. Als dat bij elkaar komt, de beschikbaarheid en de positie waarop iemand speelt, dan is hij een optie. Van een leeftijdsgrens is hier sowieso geen sprake. Als iemand goed genoeg is, maakt het niet uit hoe oud hij is", aldus de trainer.