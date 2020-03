‘Topkandidaat Ten Hag ziet twee geduchte concurrenten wegvallen’

Erik ten Hag is nog altijd prominent in beeld bij Borussia Dortmund, zo verzekert BILD woensdag. De trainer van Ajax werd in het verleden al vaak gelinkt aan een dienstverband bij BVB en Lucien Favre weet nog altijd niet te overtuigen bij de Duitse topclub. De Zwitserse coach lijkt na dit seizoen het veld te moeten ruimen en Ten Hag staat hoog op het lijstje bij Dortmund.

BILD geeft aan dat Favre maar op één manier zijn baan kan behouden, namelijk de landstitel winnen. Dortmund staat momenteel tweede in de Bundesliga met 51 punten uit 25 wedstrijden, 4 punten minder dan koploper Bayern München. Na Dortmund zijn RB Leipzig (50 punten), Borussia Mönchengladbach (49 punten) en Bayer Leverkusen (47 punten) nog kanshebber voor de titel.

Ten Hag is volgens de Duitse krant kandidaat om het stokje over te nemen van de 62-jarige Favre, die sinds de zomer van 2018 actief is bij die Borussen en nog tot medio 2021 vastligt. BILD claimt dat de clubloze trainers Mauricio Pochettino en Niko Kovac niet langer kandidaat zijn om eindverantwoordelijke te worden in het Signal Iduna Park.

Dortmund is naast Ten Hag ook gecharmeerd van Julian Nagelsmann, trainer van RB Leipzig. De 32-jarige Duitser heeft echter geen ontsnappingsclausule bij de huidige nummer drie van de Bundesliga, waardoor Dortmund zou moeten onderhandelen om de coach in te lijven. Nagelsmann ligt tot de zomer van 2023 vast bij RB Leipzig, terwijl Ten Hag bij Ajax over een contract tot medio 2022 beschikt.