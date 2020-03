‘Juventus wil Ronaldo (35) met beloftes én megadeal tot hoge leeftijd binden’

Juventus wil de verbintenis van Cristiano Ronaldo met twee seizoenen verlengen, zo claimt Tuttosport. De 35-jarige aanvaller ligt nu tot de zomer van 2022 vast in Turijn, maar de Italiaanse grootmacht is van zins om de superster tot medio 2024 te binden. Wanneer het nieuwe contract afloopt, zou Ronaldo dan 39 jaar zijn.

Door de coronacrisis neemt Juventus nu de tijd om de toekomstplannen in kaart te brengen, zo meldt de krant uit Turijn. De huidige koploper van de Serie A is zeer tevreden over de inbreng van Ronaldo, zowel op als buiten het veld. Volgens het dagblad is de topclub van plan om Ronaldo een nieuw lucratief contract aan te bieden, waarbij de Portugees tot de zomer van 2024 moet tekenen.

Cristiano Ronaldo - Journey to 1000 games

Ronaldo verdient momenteel naar verluidt 31 miljoen euro per jaar en volgens de berichtgeving lijkt de aanvaller niet van plan om met een minder salaris genoegen te nemen. Hoewel Juventus het veel geld vindt voor een veteraan, is de club bereid nog altijd flink te investeren in de superster. Om Ronaldo te verleiden, belooft Juventus achter de schermen nieuwe topaankopen.

Diverse namen werden de afgelopen weken gelinkt aan Juventus, onder wie Mauro Icardi (Internazionale/Paris Saint-Germain), Harry Kane (Tottenham Hotspur) en Timo Werner (RB Leipzig). De genoemde spitsen zouden als pure nummer negen fungeren, waarbij Ronaldo, net als in zijn tijd bij Real Madrid met Karim Benzema, meer vrijheid zou genieten.