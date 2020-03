Atlético’s ‘Roro’ gelinkt aan Nederlandse top: ‘Hij is een Trequartista’

Rodrigo Riquelme Reche stond op 3 maart in de Youth Leauge mogelijk met Atlético Madrid tegenover een aantal van zijn nieuwe ploeggenoten. Ajax zou namelijk een oogje op hem hebben, terwijl ook scouts van AZ, Feyenoord en PSV op de tribune zouden hebben gezeten voor het toptalent uit de Madrileense jeugdopleiding. De Nederlandse topclubs hebben echter grote concurrentie in de strijd om zijn handtekening, want half Europa lijkt achter de Spanjaard aan te zitten en zijn huidige club zou graag langer met hem door willen.

Eerder deze maand was Ajax Onder-19 na strafschoppen te sterk voor Atlético in de belangrijkste Europese jeugdtoernooi. De bezoekers uit Madrid hielden er in Amsterdam (0-0) negentig minuten lang dezelfde speelstijl op na als het eerste elftal van trainer Diego Simeone. De bus werd geparkeerd op De Toekomst en via snelle uitbraken hoopte het team van Carlos González de Amsterdammers pijn te doen. Waar aan de kant van Ajax de aandacht uitging naar spelers als Naci Ünüvar, Kenneth Taylor, Devyne Rensch en Sontje Hansen, sprong bij de Madrilenen één speler nadrukkelijk in het oog: Rodrigo Riquelme. De negentienjarige jeugdinternational was misschien wel de meest dreigende speler aan de kant van de bezoekers en stak er in zijn team voetballend met kop en schouders bovenuit.

Dat Riquelme goed kan voetballen was de scouts van de Nederlandse topclubs al eerder opgevallen. Volgens AS waren scouts van AZ, Feyenoord en PSV afgereisd naar Amsterdam om een van de parels uit de opleiding van los Colchoneros aan het werk te zien. Normaliter zouden zij kansloos zijn bij een speler van dit kaliber, maar door zijn contractsituatie is hij plots een optie voor veel clubs uit Europa. Riquelme, die zijn wedstrijden doorgaans afwerkt in de beloftenploeg van Atlético en door Spaanse media wordt gezien als de nieuwe Antoine Griezmann, heeft namelijk een aflopend contract in Madrid en drie maanden voor het einde van zijn verbintenis zijn er geen signalen dat beide partijen langer met elkaar doorgaan. De Spaanse krant meldde dat Nederlandse clubs hem mogelijk kunnen verleiden tot een zomerse overstap, daar hij in de Eredivisie meer kans zou hebben om veel ervaring op te doen op het hoogste niveau.

Rodrigo Riquelme speelde de hele Youth League-wedstrijd tegen Ajax begin deze maand

Toch zal Atlético Madrid de jongeling niet zomaar laten gaan. Spaanse media verwachten dat de club ver zal gaan om hem aan boord te houden. Riquelme is volgens Marca voornemens om te luisteren naar een aanbieding van zijn huidige club, maar schermt met aanbiedingen vanuit het buitenland. Behalve de Nederlandse clubs zouden ook Celtic en Rangers FC serieus in de markt zijn, terwijl hij ook hoog op het wensenlijstje staat van enkele Duitse clubs. Met name TSG Hoffenheim zou zeer belangstellend zijn voor het talent, dat dit seizoen zijn officiële debuut in de hoofdmacht al heeft gemaakt. Simeone liet het talent in de zomer van vorig jaar meedraaien in de voorbereiding op dit seizoen en in die weken maakte hij een goede indruk. Simeone raakte gecharmeerd van de rechtspoot en maakte op 31 augustus bekend dat Riquelme was opgenomen in de wedstrijdselectie voor het competitieduel met Eibar.

Riquelme werd op 1 september onder luid gejuich ontvangen bij zijn debuut in een volgepakt Wanda Metropolitano. De thuisploeg had zich teruggeknokt van een 0-2 achterstand naar 2-2 en met nog twaalf minuten op de klok werd hij binnen de lijnen gebracht door Simeone. Het talent kon terugkijken op een goed debuut, mede ook omdat hij betrokken was bij het winnende doelpunt van Thomas Partey. Een hard schot van Riquelme werd gekeerd door de doelman, maar vanuit de rebound prikte Partey raak. "Ik was in het begin een beetje zenuwachtig, maar volgens mij is dat niet meer dan normaal. Simeone herinnerde me eraan te spelen zoals ik op de training doe. Ook zei hij me dat ik een goal mogelijk zou maken", zei Riquelme na afloop op de clubsite. "Debuteren in dit stadion met al die mensen is een droom voor me sinds ik me bij de opleiding aansloot. Ik hoop op meer kansen en daar ga ik hard voor werken."

Het was niet de eerste keer dat Riquelme minuten maakte in het eerste elftal, want op 20 juli 2019 mocht hij al meedoen in een oefenwedstrijd tegen Numancia. Met een assist op Vitolo liet hij een goede indruk achter. In de voorbereiding op dit seizoen liet Simeone hem opnieuw opdraven in oefenwedstrijden. Atléti nam afgelopen zomer deel aan de International Champions Cup in de Verenigde Staten en tussendoor werd nog een wedstrijd afgewerkt tegen de MLS All Stars (0-3 winst). Riquelme begon in dat duel vanuit de basis als een van de twee spitsen in het 4-4-2-systeem en imponeerde met een assist op het openingsdoelpunt. Met een fraaie assist bediende hij Marcos Llorente voor de 0-1. Waar hij in de ICC tegen Guadalajara en Real Madrid nog op de bank bleef, mocht hij vervolgens tegen Juventus wél invallen. Als vervanger van Saúl Níguez kreeg hij een klein halfuur de tijd om zijn kunsten te vertonen.

Riquelme bij zijn LaLiga-debuut tegen Eibar

Zijn eerste wedstrijden in het eerste elftal waren een beloning voor de lange weg die Roro had afgelegd. In navolging van zijn broer Alejandro meldde hij zich in 2010 in de jeugdopleiding van de Madrilenen. Daarvoor had het talent al gespeeld voor Real Zaragoza en Rayo Vallecano. Riquelme viel op door zijn kwaliteiten en het was Atlético dat hem op tienjarige leeftijd oppikte. Miguel Ángel Ruiz werkte jarenlang als het hoofd van de jeugdopleiding bij de Spaanse topclub en kan zich de talentvolle aanvaller nog goed herinneren. Toen hij in 2014 ging werken in de jeugd van Atlético, plande hij direct een traject in voor Riquelme. “Het is een lastige leeftijd met pubertijd en permanente veranderingen aan hun lichaam. Riquelme bleef echter vrolijk, rustig en goedgemanierd. Vanuit mijn eigen ervaring als speler leerde ik dat de spelers die technisch beter waren vaak ook in een andere wereld leefden, maar Roro was niet zo. Hij bleef een gewone jongen”, aldus de oud-voetballer van onder meer Atlético en Málaga in een interview met Goal.

Met vier assists en twee doelpunten in zeven wedstrijden behoorde hij dit Youth League-seizoen tot een van de uitblinkers bij Atlético Onder-19. Bovendien is hij met twaalf pogingen op doel een van de meest dreigende spelers van het toernooi. Riquelme kan op meerdere posities uit de voeten. Ruiz omschrijft hem als een typische Trequartista, geen typische spits of aanvallende middenvelder, maar iemand die op bijna alle aanvallende rollen uit de voeten kan. “Links, rechts of in het midden, zolang hij maar achter de spitsen staat”, aldus de voormalig hoofd jeugdopleiding. “Ik heb gesprekken gehad met jeugdbondscoaches en hen gezegd dat ik denk dat het het beste is om hem op de vleugel op te stellen. Zo kan hij met zijn diagonale looplijnen, het liefst vanaf links, zorgen dat hij kan schieten of een ploeggenoot in stelling brengen. Zijn snelheid is ontzagwekkend en het is iets wat hem boven zijn leeftijdsgenoten plaatst. Hij heeft snelheid, een extra versnelling en het vermogen om tegenstanders te overpoweren in één-tegen-één-situaties. Op rechts kan hij dat ook wel, maar niet zo goed als op links."

Gezien de kwaliteiten van Roro is het haast niet in te denken dat Atlético Madrid hem laat gaan. Toch is een zomers vertrek allesbehalve ondenkbaar. Naar verluidt vindt Riquelme de stap van het beloftenteam naar het eerste elftal te groot en ziet hij elders meer speelkansen. Martin Ödegaard heeft aan den lijve ondervonden dat doorbreken in de Spaanse top op jonge leeftijd haast onmogelijk is en dat talenten vrijwel nergens zoveel kansen krijgen als in de Eredivisie. De Noor deed veel ervaring op bij sc Heerenveen en Vitesse, en speelt dit seizoen de sterren van de hemel als huurling bij Real Sociedad. AS schrijft dat een nieuw contract voor Riquelme wel degelijk tot de mogelijkheden behoort. Hij zou dan op huurbasis elders, bijvoorbeeld in Nederland, meer ervaring op mogen doen. In dat geval lijken de Nederlandse topclubs af te haken, daar Riquelme met zijn tijdelijke komst de ontwikkeling van eigen talent in de weg zal zitten.