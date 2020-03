EL-deelnemers hekelen UEFA: ‘We wilden deze wedstrijd niet spelen’

Vier van de zes wedstrijden in de Europa League werden donderdagavond als gevolg van het Coronavirus zonder publiek gespeeld. Alleen bij de wedstrijden Istanbul Basaksehir - FC Kopenhagen (1-0) en Rangers FC - Bayer Leverkusen (1-3) was wél publiek welkom. In afwachting van een officiële beslissing van de Europese voetbalbond UEFA over het vervolg van de toernooien om de Champions League en Europa League klonk er op de voorlopig laatste voetbalavond stevige kritiek op de UEFA.

“Deze wedstrijd had nooit gespeeld moeten worden”, benadrukte FC Kopenhagen-trainer Stale Solbakken na de wedstrijd in Istanbul. “Het was vanwege de ontwikkelingen inzake het Coronavirus in Denemarken een zeer, zeer zware dag voor mijn spelers. Ze hebben vrouw en kinderen, ouders en grootouders. Daar zitten en zaten ze met hun gedachten bij. Het is indrukwekkend hoe ze desondanks vandaag gepresteerd hebben. De voorbije dagen hebben we contact gehad met de UEFA en ons standpunt uitgelegd. We wilden dat deze wedstrijd niet door zou gaan.”

“We overwogen zelfs om de wedstrijd te laten schieten”, erkent Solbakken. “Maar met een dergelijke beslissing gaan te veel consequenties gepaard, zowel sportief als financieel. Veel mensen zouden daar de gevolgen van ondervinden. Ik ben ronduit verbaasd over de arrogantie van de UEFA en het is helemaal schandalig dat we in de kleedkamer hoorden dat vanaf morgen alle wedstrijden in Turkije zonder publiek zullen worden gespeeld. Ik hoop dat dit verhaal nog een staartje zal krijgen.”

Ook Nuno Espirito Santo had weinig begrip voor het door laten gaan van de wedstrijden in de Europa League. “Je speelt een voetbalwedstrijd, maar besef eens wat er in de wereld aan de hand is. Mensen zijn ziek, mensen gaan dood”, verzuchtte de trainer van Wolverhampton Wanderers rondom het duel met Olympiacos (1-1) op Griekse bodem. “Mensen gaan dood en wij spelen hier een wedstrijd. Het is werkelijk absurd. Het heeft geen zin om wedstrijden zonder fans te spelen. Je speelt voetbal voor supporters.”

“De huidige situatie is veel belangrijker dan voetbal. Dat moet iedereen in de oren knopen. Heel de wereld maakt zich zorgen. Wedstrijden zonder publiek afwerken is niet de oplossing. Dit is niet normaal. Waarom stoppen we niet met voetballen? Het is gevaarlijk om op deze manier door te gaan”, benadrukte de Portugese trainer. De duels Internazionale - Getafe en Sevilla - AS Roma van donderdagavond zullen op een later tijdstip worden ingehaald.