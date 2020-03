Glenn Bijl deelt hilarische kleedkamergrap van teamgenoot!

In 'Doorzagen' worden bekende namen uit de voetballerij onderworpen aan een stevig vragenvuur waarin zowel voetbal als zaken uit het persoonlijk leven van de gast aan de orde komen. In deze aflevering is Voetbalzone op bezoek op de Oude Meerdijk van FC Emmen om de talentvolle rechtsback Glenn Bijl door te zagen. Hij neemt geen blad voor de mond en deelt onder meer een pikante kleedkamergrap van zijn teamgenoot.

