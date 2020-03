‘Feyenoord voert al gesprekken om opvolger Berghuis te strikken’

Feyenoord heeft naar verluidt een opvolger van Steven Berghuis in het vizier. Onder meer het Roemeense Spy News meldt dat de Rotterdamse club interesse heeft in Dennis Man van Steaua Boekarest. Feyenoord zou gesprekken hebben gevoerd inzake een transfer van de 21-jarige buitenspeler, die tot medio 2022 vastligt bij de Roemeense club.

Berghuis heeft onlangs aangegeven open te staan voor een buitenlands avontuur als de juiste club zich aandient. Feyenoord houdt naar verluidt achter de schermen rekening met een vertrek van de aanvaller en zoekt naar alternatieven. Volgens de berichtgeving uit Roemenië is Man in beeld. De jongeling werd vorig jaar nog gelinkt aan een overstap naar onder meer Ajax en PSV.

Volgens Spy News en Telekom Sport bekeek een delegatie van Feyenoord zondag de wedstrijd tussen Steaua Boekarest en CS U Craiova, die met 4-1 werd gewonnen door de thuisploeg. Man maakte een sterke indruk en was verantwoordelijk voor de laatste treffer van Steaua. Scout Steven Aptroot zou met Man en zijn entourage in een restaurant hebben gesproken over een eventuele overstap.

Man lijkt de opvolger te moeten worden van Berghuis, die nog tot medio 2022 vastligt in De Kuip. "Bij mij staat voetbal altijd voorop. Ik wil gewoon genieten, ik moet het leuk vinden, wat ik doe", vertelde de aanvaller van Feyenoord aan Voetbal International. "Misschien is het tijd om mezelf te testen op een hoger niveau. Alleen moet het plaatje wel kloppen, qua land, club, trainer en competitie."